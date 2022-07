Mint arról tavaly is beszámoltunk: a 2003-ban épült, nagymedencét, gyermekmedencét, ülőmedencét és tanmedencét magában foglaló, csak a nyári szezonban nyitva tartó letenyei fürdő 2018-ban azért maradt zárva, mert az előző tél időjárása jelentős mértékben károsította a medencéket, lepotyogott a csempe, illetve egyes medencék szerkezete is károsodott, a tanmedencéből pedig szivárgott a víz. 2020-ban és 2021-ben a pandémiás korlátozások, illetve azok utóhatásai miatt nem fogadhatott vendégeket a határ menti kisváros fürdője. Idén pedig...

- A képviselő-testület úgy határozott, hogy ebben az évben sem nyit ki a fürdő, mert az eladott bérletek száma alapján az üzemeltetés biztosan veszteséges lenne; másrészt a kempinget illetően is jelentős átalakításokra van szükség, hogy megfeleljünk az uniós jogszabályoknak - hallottuk Farkas Szilárd polgármestertől. - Magától értetődő módon a lakosság nem fogadta kitörő lelkesedéssel a döntést, mivel más településeken kinyitottak a fürdők, de a jelenlegi helyzetben sajnos, nem volt más lehetőségünk. Arról is határozott a testület, hogy a strand- és termálfürdőt értékesíti, vagy hosszú távú bérletbe adja. Most az önkormányzat cége, az ÉKKÖV Kft. üzemelteti a komplexumot, ami a zárva tartás ellenére is jelentős költséggel jár, évente 2,5-5 millió forint közötti összeget költünk az alapvető karbantartási feladatokra. Hab a tortán, hogy az egyik mélykútszivattyú elromlott, amit meg kell javíttatnunk, mert a működtetéshez nélkülözhetetlen.

Farkas Szilárd hozzátette: habár ahogy utalt rá, a lakosság részéről gyakran éles kritika fogalmazódik meg az önkormányzat felé a fürdő ügyében, megvizsgálták a nyitva tartással töltött időszakokat és kiderült, hogy az eladott bérleteket és jegyeket csak csekély számban vásárolták letenyeiek.

- Amikor először zárva maradt a fürdő, már láttuk, hogy nem lesz egyszerű a fenntartása, s a koronavírus-járvány csak tovább rontott a helyzeten - fogalmazott a polgármester. - Ennek ellenére a testület elkötelezett volt a nyitás irányában, de az idei költségvetés kiadási és bevételi oldala ezt nem tette lehetővé, muszáj a kötelező feladatainkra koncentrálni és az önként vállaltakat kicsit háttérbe szorítani. Nagyon bízunk azonban abban, hogy előbb-utóbb újra megnyithatjuk a fürdőt, keressük a pályázati lehetőségeket is.