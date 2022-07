Az akcióval ezúttal a vízparti nádasok fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet a civil szervezet. Ezekben sok madár fészkel, de ennek többszöröse még azoknak a fajoknak a száma, amelyek képviselői a vonulás idején a nádasokban pihennek, táplálkoznak.

Függőcinege

Forrás: Balla Dániel

Nádirigó

Forrás: Nagy Karoly

Az élőhelyek területe rohamosan csökken a klímaváltozás következtében, illetve a tóparti építkezések miatt is, minden pedig óriási madártömegeket sodor veszélybe. Köztük van a barkós cinege, a függőcinege és a nádirigó is, melyek közül idén is a lakosság választja ki a soron következő év madarát. Az MME honlapjára tegnap délig 7427 szavazat futott be, és a versenyt 3029 vokssal a barkós cinege vezette.