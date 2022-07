A retró véradóhetet a Magyar Vöröskereszt az intézettel együttműködve évente két alkalommal _ nyáron és advent előtt _ szervezi meg, mert ezekben az időszakokban a szabadságolások, leállások miatt csökken a véradók száma is, ám az egészségügynek szüksége van a készítményekre. Emellett a karitatív szervezet munkatársai rendszeresen mozgósítanak, ami azt jelenti, hogy időről időre felveszik a kapcsolatot a megyénkben nyilvántartott 40 ezer véradóval, akik közül 15 ezer tekinthető aktívnak, azaz időről időre ad vért, aki pedig életében már tíznél is többször tette, azok száma 1000, a legalább 40-szer vért adókból 250-et tartanak nyilván. Ezekre az alkalmakra természetesen a vérellátó szolgálat munkatársai is ráerősítenek sms-ekkel, e-mailekkel, telefonhívásokkal. A két szervezet együttműködésének eredményeként a tervezett véradásokat eddig mindig sikerült teljesíteni.

Érdemes megemlíteni, hogy az 1881 óta működő Magyar Vöröskereszt a térítésmentes, önkéntes véradás szervezésében 1939 óta vesz részt, minden évben mintegy félmillió véradó toborzásával segíti a gyógyító munkát, hiszen az emberi vér csak emberi vérrel pótolható.

A véradás szabályai nem változtak, tehát az előzetes egészségügyi szűrés a szokásos módon zajlik. A véradáshoz a koronavírus-védettség igazolása nem feltétel, ahogy a covid elleni védőoltás se.

Hétfőn és csütörtökön 8-18 óra, kedden és szerdán 12-18 óra, míg pénteken 8-12 óra között várják a donorokat, akiket sörrel és virslivel vendégelnek meg, további ajándékként minden véradó kedvezményes termálfürdő belépőt kap. A várakozás elkerülésére a véradásra az interneten előre lehet időpontot foglalni.