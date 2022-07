A Vonyarcvashegyen található Lidó Strandon a család minden tagja megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódást. A legkisebbek kifejezetten kedvelik a gyermekmedencét és a komfort játszóteret, a homokos partszakaszon pedig szinte mindenki megpróbálkozik egy-egy homokvár felépítésével is. De a nagyobb testvéreknek is akad bőven élménylehetőség: a szörfiskola, az óriáscsúszda és a vízisípálya nagyon népszerű a fiatalok köreiben.

A strandon rendszeresek a vízi aerobik órák és az animációs programok.

Forrás: Likebalaton.hu

A Keszthelyen található városi strand nagy területe, ahol az árnyas és napos területek a fürdő egész területén váltják egymást, kényelmes pihenést biztosít a családosok számára. Itt a homokos játszótéren és a már több helyen megszokott vízibiciklin kívül egy Balaton alakú medence és vízi park is várja a gyerekeket.

A vízi parkot a kisebb és nagyobb gyerekek egyaránt kedvelik.

Forrás: Fehér Márk

Gyenesdiás egyik rendkívül bájos fürdőhelye a Lidóstrand, ahova az ország egész területéről érkeznek nyaralni a kisgyermekes családok. Nem véletlen, hiszen a kis területű fürdőhely a hétköznapokon csendesebb és nyugodtabb, mint amihez hozzászoktunk, természeti környezete pedig magával ragadó. A nagy homokozó, a játszótér, a strandfoci pálya és a legkisebbek számára is ideálisan kialakított partszakaszon minden gyermek megtalálja a számára tökéletes játszási lehetőséget.

A Horváth család Hegyeshalomról jött Gyenesdiásra nyaralni. Képünkön Horváth Dániel és Bence.

Forrás: Fehér Márk

- A családok nagyon szeretik ezt a strandot, éppen ezért többnyire ők is keresik fel. A bulizni vágyó, hangoskodó fiatalokkal nagyon ritkán találkozunk, inkább amolyan családias strand. Kicsi és barátságos. Az egyik legnagyobb varázsa talán, - hogy bár egyre népszerűbb - még sincs az embereknek olyan érzése, hogy egy túlzsúfolt helyen lennének. Az idejáró családok közvetlenek, évről évre találkozunk visszatérő vendégekkel – mondták a strandon található egyik vendéglátóegység tulajdonosai, Andri Krisztián és Vass Gábor.

Vass Gábor és Andri Krisztián saját elképzelésük alapján alakították ki a Friends Bistro-t a strandon, ahol igyekeznek baráti áron kiszolgálni a vendégeket.

Forrás: Fehér Márk

A Balatongyörökön található strand sem véletlen, hogy a gyermekes családok egyik kedvenc fürdőhelye lett: a hosszú homokos partszakasz, a vízi csúszda, vízilabdapálya és a játszótér igazi vízi paradicsom a kicsik és nagyobbak számára is. Azok a tinédzserek, akik az aktív időtöltés szerelemesei, a kajak, kenu vagy SUP bérléssel bármelyik vízi sportot kipróbálhatják. Bármekkora gyermekkel is keressük fel a strandot, biztosan mindenki megtalálja a maga számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.