Pár nap alatt betelt a létszám, ami az érdeklődést mutatja, meg azt is, hogy a hivatása iránt elkötelezett tanár jól inspirálja a tanítványait.

A 2021/2022-es tanévben egyébként már második alkalommal rendezték meg június 20-24. között a genetika tábort, melynek kitalálója, szervezője és lebonyolítója Boncz Dániel biológiatanár.



– A tavalyi tanév végén megrendezett genetika tábor sikerén felbuzdulva idén is meghirdettük a genetikai ismereteket játékosan és szórakoztató módon elsajátító programot – mondta Boncz Dániel, amikor arra kértük, meséljen a nem hétköznapi tematikájú szaktáborról. – Olyanok is jöttek, akik csak a plakátot látták az iskolában. Tavaly azért tartottam fontosnak, mert a digitális oktatás során nem volt lehetőség a gyakorlatra, a jól felszerelt labort sem használtuk.



Fotó: ZH



A Kölcseyben egyre nagyobb sikere van a biológiai fakultációnak, a táborban 18 fő vett részt, zömmel a 11. évfolyam biológia fakultációsai és három 10. évfolyamos diák, tájékoztatott a pedagógus, sorolva a diákokat: Balatoni Bori, József Áron, Németh Máté, Lakatos Lara, Ferencz Henrietta, Laska Zsófi, Csalló Dorina, Ruzsics Kitti Nikol, Molnár Jácinta, Lukács Bence, Schlemmer Flóra, Szabó Imola, Tóth Dorka, Marton Barbara, Krompaszky Lilla, Major Barnabás, Hartmann Nóra, Kókai Ábel.



- Egyre többen szeretnének továbbtanulni orvosi, kutatói pálya felé haladva, amihez nagyon fontos a biológia. A frontális oktatás mellett igyekszem játékos módon, a gyakorlat felől közelíteni.



Óriási szellemi termék van a tábor mögött: a tanár úr 68 oldalas munkafüzetet készített 18 példányban, saját maga által fejlesztett feladatokkal. Csak egy példa: legóból kellett DNS-láncot készíteni speciális színkód alapján az aminosavak sorrendje szerint. A Lego figurák jelenítették meg a lánc elemeit. De a Kinder tojás formáiból is épült 52 aminosavat tartalmazó inzulin fehérjelánc.



– Jó sok Lego kelhetett hozzá...



– A matekos munkaközösség évekkel ezelőtt nyert pályázata révén Basic Lego szettet kaptunk, ezeket már több projekthez használtuk.



A tábor elméleti tudással is felvértezte a gyerekeket, az előadások és a filmvetítések segítségével még az űrkutatásba is belekóstolhattak.



– Kevesen tudják, hogy a nemzetközi űrállomáson genetikai kutatások is folynak – avatott a részletekbe Boncz Dániel, aki zalaegerszegi, a kutató biológiai egyetemi tanulmányai során volt módja több laborban is kutatni, majd tanári diplomát szerezve az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában tanított, ott szerette meg a tanítást, s miután hazaköltözött, a zalai diákok élvezhetik a tudását. – Tudjuk-e, hogy a nagy túlélő, ellenálló medveállatkákat lőnek fel az űrbe, s vizsgálják, miként alkalmazkodnak? A kutatásoknak néhány éven belül gyakorlati hatása lesz, ahogy a COVID idején is.



A táborlakók foglalkoztak a GRISPR eljárással is, ami a DNS-láncot képes javítani, amit a genetika svájci bicskájának neveznek, két éve ezért adták át a kémiai Nobel-díjat. Az idevágó, Természetellenes szelekció című 4 részes filmet is feldolgozták.



A tábor izgalmas feladata volt a DNS kivonása eperből.



– Hogyan kell?



– Akár otthon is meg lehet csinálni. Leturmixoljuk az epret, sót adunk hozzá, ,hogy kicsapódjon a DNS, leszűrjük, a híg szűrlethez kis mosogatószert adunk, hogy felbontsa a sejtek lipid-, azaz zsírburkát. Vékony alkoholréteget adunk hozzá, ami „kihúzza” a DNS-láncot, kis szálacskákat fogunk kapni, hurkapálcára tekerve. Összehasonlítás: az emberi sejt DNS-lánca 2 méter hosszú.



Sertésszív és sertésszem is került a tábori boncasztalra, amelyek hasonlítanak az emberi szerv szerkezetére.



A tábor létrejötte az iskolai „Jövőnkért Alapítvány” anyagi támogatásának köszönhető. Egyedi nyomtatású, a tábor logójával ellátott pólót és kitűzőt is kaptak a résztvevők, akik közül sokan készülnek az emelt szintű érettségire.



Augusztusban evolúciós tábor várja a kölcseys diákokat.