Több tájegység borai, ízletes falatok és kézműves kirakódóvásár mellett változatos szórakoztató műsorok várták a forgatagra látogatókat. Szombaton a fúvós együtteseké volt a főszerep: a vonyarcvashegyiek mellett a sárvári és a balatonfüredi vendégek a változékony idő ellenére a strandra is lementek, bár a Balaton vízébe nem merészkedtek be. Azonban a jó hangulat így is garantált volt, ugyanis estére a rendezvényteret megtöltötték a koncert iránt érdeklődők.

Az eseményt szervező, helyi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője, Farkas Tibor elmondta: a rendezvény megtartását a "Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért" Közalapítvány pályázati forrásából, közel egy millió forintból támogatta. Ez nagy öröm számukra, hiszen hosszú évek óta hagyomány, hogy nyaranta megtartják a találkozót három együttes részvételével, akik remélhetőleg még szorosabbra fűzik a kapcsolatukat.

- A településünk számára értéket képvisel a nemsokára 30 éves jubileumát ünneplő vonyarcvashegyi Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar - mondta köszöntő beszédében Pali Róbert polgármester. - Jó érzés támogatni egy ilyen rendezvényt, melyen változatos program kínál kikapcsolódást, s látva a sárvári és a balatonfüredi együttesek lelkesedését, ez a jövőben is folytatódhat.

Ebben reménykedik Kiss Ferenc, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar karnagya is. Elmondta: velük együtt mindegyik aranydiplomás együttes, akik külön-külön is megmutatták a változatos, könnyűzenei darabokkal színesített repertoárjukat, majd közös produkcióval zárták a találkozót.