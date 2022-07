A szervezet elnökhelyettese, Molnár Veronika elmondta: úgy érezték, ha vannak kijelölt kerékpárutak, nordic walking sétányok, akkor itt az ideje, hogy a futóútvonalakat is kijelöljék. Egyre több turistát látnak Zalakaroson, Zalamerenyén is, akik a nyaralásuk alatt is odafigyelnek az egészséges életmódra és futnak, ezért szerették volna megosztani velük ezeket a többnyire erdei útvonalakat. A projekt megvalósításához pályázati forrást találtak: a Nemzeti Együttműködési Alapból civil szervezetek működésének biztosítására, szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatást nyertek.

– Az útvonalakhoz készítettünk egy futótérképet ezer példányban, ami jelenleg a zalakarosi Tourinform irodában és a Karos korzón érhető el – folytatta. – A kijelölés oroszlánrészét Szabadics Attila és Lőrincz Endre tagjaink végezték, de később a többiek is segítették a munkájukat. Az eddig is jól ismert turistautak mentén, a turistajelzések mellé kerültek fel a futófigurák a fákra, így mindenki által könnyen követhetőek.

Szabadics Attila elmondta: a hobbifutók között vannak olyanok, akik szeretnek a természetben, a fák között futni. Zalakaros és Zalamerenye környékének gazdag, erdős részei, a mezők kiválóan alkalmasak a terepfutásra. Az enyhébbek mellett a meredekebb emelkedők is nagy kihívásra csábítanak.

– Kiválasztottunk négy népszerű és változatos kört, amit a futók az edzettségi szintjüknek megfelelően teljesíthetnek – fogalmazott. – A legrövidebb, öt kilométeres kör a Termáltó és ökopart létesítmény körül futható le. A leghosszabb a Kék túra útvonalát követi és 18 kilométeres, számos szép tájon keresztül a zalamerenyei tó mellett ér vissza Zalakarosra. Ha az érdeklődő turisták szeretnék, akkor a Futrinkák csapata azt is vállalta, hogy vezetett túrák keretében megismerteti a futókkal a változatos talajviszonyokat.