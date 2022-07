Miután a felsőoktatási képzések ponthatárait nyilvánosságra hozták, az egyetemek közleményekben, sajtótájékoztatókon értékelték a felvételit. Az alábbiakban a zalai képzésekkel kapcsolatos közleményekből, nyilatkozatokból idézünk.

Pannon Egyetem - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

Nagykanizsán a hagyományosnak mondható informatikai területen a mérnökinformatika alapképzést és felsőoktatási szakképzést választották legtöbben, mind nappali, mind levelező tagozati formában, amely elsősorban az évek óta sikeresen működő PENdroid nevű tehetségmenedzsment programnak és versenynek köszönhető, közölte a Pannon Egyetem. Ezen túl a gazdaságtudományi területen a kereskedelem és marketing képzés iránt kifejezetten nőtt az érdeklődés, amely mellett nappali képzés formájában indítják a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzést, továbbá levelező képzésben a pénzügy-számvitel felsőoktatási szakképzést. „Az idei felvételi eljárás legnagyobb sikere ugyanakkor az, hogy nemzetközi hallgatók részévtelével tudjuk indítani a vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzésünket angol nyelven, amely kétségkívül alátámasztja a vízkezelés és víztisztítás témakörének fontosságát és aktualitását.” írták.

Pannon Egyetem, Gazdálkodási kar Zalaegerszeg

A Zalaegerszegi Egyetemi Központban folyó gazdaságtudományi alap- és felsőoktatási képzéseket idén a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara hirdette meg zalaegerszegi képzési helyszínnel. Az intézmény arról számolt be, hogy a tavalyi létszámemelkedéssel szemben idén visszaesés, azonban minőségjavulás tapasztalható a gazdaságtudományi területen, ahol alapképzésben a felvett hallgatók 54%-a, felsőoktatási szakképzésben 38%-a, míg mesterképzésben 8%-a kezdheti meg tanulmányait. 2022 szeptemberétől a gazdálkodási és menedzsment szakon alap- és felsőoktatási szakképzésen nappali munkarendben tanulhatnak a hallgatók Zalaegerszegen. A pénzügy és számviteli alapképzés levelező munkarendben is indul majd, míg a pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés nappali munkarendben működik. Örömtelinek nevezték, hogy a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg által gondozott pénzügy mesterképzés levelező munkarendben a tavalyi létszámmal ismételten elindul.

A hallgatói létszámot érintő negatív változásokkal szemben a hallgatói minőséget érintő nagyon kedvező változásokról is hírt adtak. A most felvettek átlagpontszáma a gazdálkodási és menedzsment alap- és felsőoktatási szakképzéseken a tavalyinál 12 %-kal magasabb, továbbá nőtt az államilag finanszírozottak aránya is, a tavalyi 67%-ról 78%-ra. A nappali és levelezős hallgatók arányában is jelentős elmozdulás tapasztalható a nappali képzések javára, így az összes elsőéves 71 %-a már nappali képzésen kezdi meg tanulmányait, írták a zalaegerszegi képzésekkel kapcsolatban.

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar - Informatikai Rendszerek és Alkalmazásai Tanszék

A Zalaegerszegen folyó gazdaságinformatikus képzéseket, amelyekben a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg szorosan együttműködik a képzést meghirdető Műszaki Informatikai Karral, idén is kiemelt érdeklődés kísérte az egyetem értékelése szerint. A felvett hallgatók létszáma a tavalyi trendet követve 10%-kal emelkedett és minden meghirdetett képzés indul.

Pannon Egyetem Mérnöki Kar - Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara által a zalaegerszegi képzési helyszínre meghirdetett műszaki képzéseket szintén jelentős érdeklődés kísérte, állt a PE honapján közzétett tájékoztatóban. A felvett hallgatók létszáma a tavalyi trendet követve 21%-kal nőtt. Idén a mechatronikai és a gépészmérnök képzés mellett elindul a tesztmérnöki képzés is nappali munkarendben. Ezt kiemelték az egyetem vezetői a pénteki veszprémi sajtótájékoztatójukon is, hangsúlyozva, a képzés országosan egyedülálló. A műszaki területen a most felvettek átlagpontszáma a tavalyinál 13 %-kal magasabb volt, közölte az intézmény.

Pécsi Tudományegyetem



Bár a Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma idén emelkedett, a felvetteké kis mértékben csökkent a tavalyihoz képest, a PTE-re 5255 hallgató jutott be az általános felvételi eljárásban - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény pénteken az MTI-t. Azt írták, hogy töretlen Magyarország első egyetemének népszerűsége: a 14 449 jelentkező 4,6 százalékkal több az előző évinél, a felvettek száma 3,3 százalékkal marad el a tavalyitól. A PTE mindezt jó eredményként értékeli, tekintettel arra, hogy idén kevesebben jelentkeztek a magyar felsőoktásba. Magyarázatuk szerint az egyetemre bejutók létszámcsökkenése összefüggésben van a modellváltás egyik kiemelt céljával, a minőségi képzések eredményességének fokozásával, a ponthatárok növelésével. Kitértek rá, hogy továbbra is a legnépszerűbb képzések között van az ápolás és betegellátás alapképzés, amelynek egyik helyszíne Zalaegerszeg, a jogász és az általános orvos osztatlan képzés, valamint a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek a tanári, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a mérnökinformatikus szakok iránt is. A mesterképzéseken az építész, a pszichológia, a szerkezet-építőmérnöki, az egészségügyi menedzser, a gépészmérnök, továbbá a vezetés és szervezés képzés indul a legnépesebb évfolyammal - tették hozzá.

A PTE Egészségtudományi Kar a Zalaegerszegi Képzési Központjában ergoterápia, valamint gyógytornász alapszak indul a felvi.hu információi szerint.

Keszthely, Georgikon

A Magyar Agrár- és Életttudományi Egyetem Georgikon Campusán induló szakokról a felvi.hu-n tájékozódtunk. Keszthelyen levelező munkarendben indul kertészmérnöki alapképzés, nappali és levelező munkarendben mezőgazdasági mérnöki alapképzés, nappali tagozaton állattenyésztő mérnöki alapképzés. A vidékfejlesztési agrármérnöki nappali tagozatos és a kertészmérnöki nappali tagozatos képzés nem indul. A Georgikonon ugyanakkor mesterszakos és többféle felsőoktatási szakképzés is lesz ősztől.