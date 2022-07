Mint azt a közgyűlésen Balogh László polgármester ismertette: a 8-as számú házi gyermekorvos körzetben Farkasné dr. Nagy Marietta házi gyermekorvos több, mint 40 éven át működtette a praxist, azonban tavaly július végén nyugdíjba vonult. A körzetet azóta a város önkormányzata, egészen pontosan annak egészségügyi alapellátási intézménye működtette, a feladatellátást helyettesítéssel oldva meg. A körzet iránt egyetlen orvos sem érdeklődött, illetve a 11-es körzet is helyettesítéssel működik már több, mint egy éve. Ezért látszott ésszerűnek a lépés, hogy a 8-as körzetet felosszák a szomszédos hat körzet között, illetve azért is, mert az a maga 290 fős betegszámával a legkisebbnek számított. Az intézkedésre az érintett körzetek orvosai is rábólintottak, illetve most a képviselők is megszavazták. A szükséges adminisztráció miatt az új rendszerű működés legkorábban október elsejétől válik lehetővé, mellyel a betegek szabad orvosválasztásának joga nem csorbul.