Az immár 42 dolgozót foglalkoztató cég fő profilja az építkezésekhez kapcsolódó mélyalapozás. E téren a Dunántúlon vezető szerepet értek el az eltelt évtized alatt. Az idevezető útról Hegyi Vilmos ügyvezető szólt a pénteki átadáson. Mint szavaiból kitűnt, az északi ipari parkba az elsők között költöztek be 2016-ban, két évvel később pedig létrehozták a betonacélok megmunkálására a munkacsarnokot. Legutóbbi lépésként 134 millió forintos pályázati támogatást felhasználva 1,1 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre. Ebből bővítették a munkacsarnokot, amely immár elérte a 2500 négyzetmétert. Ezen kívül az alapozások vasbetonszerkezetét előállító armatúragyártó gépet szereztek be, valamint kettő forgókotró-munkagépet, kettő betonpumpát és egy cölöpözőgépet. Mindezek jelképes átadása történt meg tegnap. Az önkormányzat minden segítséget megad a gazdaság fejlesztéshez. Ennek eredményeként 2014 óta 4000 munkahely jött létre, a regisztrált álláskeresők száma 2,8 százalék. Mindezt az esemény kapcsán Balaicz Zoltán polgármester emelte ki. Szólt arról is, hogy az északi ipari parkban minden terület gazdára talált, é továbbiak kialakítására készülnek.A fejlesztések újabb munkahelyeket jelentenek, ez pedig előnyös az álláskeresőknek, a városnak, a gazdaságnak, fogalmazott Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

Hegyi Vilmos, Balaicz Zoltán, Vigh László, Kecskés Richárd társ cégvezető az új munkacsarnokban

Forrás: Arany Gábor