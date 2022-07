-Beszélgetéssel, együttműködéssel és cselekvéssel! E szavakkal hirdettük meg a faluszépítő napunkat - tájékoztatta lapunkat Gasparics Győző polgármester. - A cselekvő kezdeményezés a község lakóiban vetődött fel, az önkormányzati képviselő testület pedig vállalta a munkálatokhoz szükséges eszközök és alapanyagok beszerzését, biztosítását. Településünkön az önkormányzati hivatal épülete mellett található a szabadidőpark, az itt elhelyezett fa eszközöket javítottuk ki és festettük le, illetve a fűnyírást is elvégeztünk, nem csak a parkban, hanem a faluközpontban is. A szabadidő park mellett már korábban megsüllyedt térköves járda, itt felszedtük a térkövet, megerősítettük az alapot kaviccsal, majd újra leraktuk, illetve új szakaszon tovább építettük a térköves burkolást, az átjáró híd felületére is térkövet helyeztünk el, ez eddig aszfaltozott burkolatú volt. Ez a gyalogos közlekedő elér az aszfaltos közútig. A munka végeztével közös étkezéssel és beszélgetéssel töltöttük a délutánt. A település lakói ökrömmel vették a kezdeményezést és megbeszéltük, hogy lesz folytatása. Szinte mindenki bekapcsolódott valamilyen formában a munkába, a felsorolt munkálatokat közel 10-en végeztük, közben többen hoztak frissítőt, pogácsát, gondoskodtak az ellátásunkról.

Gasparics Győző arról is beszámolt, hogy időközben elkészült a település külterületén is az útfelújítás pályázati támogatással, melyről korábban már írtunk lapunkban. Itt mintegy 1,7 kilométer hosszban és 2,5 m szélességben újult meg az út, illetve a temetőnél parkolót alakítottak ki. Továbbá az önkormányzat saját erőből elvégeztette a Lenti felé vezető kerékpárút és a temetői út összekapcsolását.