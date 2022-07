A falunap szórakoztató programjai mellett a község lakóit köszöntő ceremóniára is sor került.

Horváth Gyula polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos először az elmúlt évben született, a község lélekszámát gyarapító hat kisgyermeket és szüleiket köszöntötte. Az önkormányzat vezetője és a parlamenti képviselő ajándékkal is kedveskedett a kisgyerekeket nevelő családoknak.

Szintén Zalaháshágy lakosságát erősíti az a kilenc család, amely az elmúlt két esztendőben választotta lakhelyül a zalai települést. A közösség befogadta az érkezőket, ezt a polgármester és a képviselő fejezte ki köszönetével.

A falunap rendezvényei keretében adták át a két Zalaháshágyért díjat is. Sipos Győző, a település nyugalmazott falugondnoka érdemelte ki az elismerést, aki áldozatos munkával, odaadóan szolgálta a lakosságot. Zalaháshágyért díjat vehetett át Salamon Andrea (a megyei kórház munkatársa), aki a település érdekében végzett önkéntes közösségi tevékenysége elismeréséül részesült a kitüntetésben. A falunap kulturális és szórakoztató programokat kínált az érdeklődőknek.