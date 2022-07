A jövővel kapcsolatban a politikus úgy fogalmazott: „látjuk, hogy a következő időszak senkinek sem lesz könnyű, a világfolyamatok most negatív irányba tartanak, emiatt vélhetően az előttünk álló 1-1,5 év nem a bőség idejét hozza Európa számára”.

– Ám a fejlesztéseket, a magyar vidék támogatását, amit a kormány az elmúlt években, elsősorban a Magyar falu program (Mfp) segítségével elkezdett, mindenképpen folytatni kell, akármennyire nehéz idők jönnek – szögezte le Nagy Bálint. – Ez a munka nem állhat le, s ehhez szükség van arra, hogy a településekkel szoros maradjon a kapcsolat, hiszen az igényeket, elképzeléseket csak így tudom képviselni a parlamentben.

Mint mondta, ez az egész térség érdeke, akárcsak az aktív közösségi élet.

Nagy Bálint arról is beszélt az átadások kapcsán: a kormány döntése értelmében a Magyar falu program folytatódik a háború és a gazdasági válság ellenére, hiszen ennek az a célja, hogy vonzóvá, élhetővé tegye a kisebb településeket is, mert a kormányának „a falu nem a múltat jelenti, hanem a jövőt”.

A politikus Ligetfalván falubuszt és traktort adott át Barcza Zoltán polgármesternek. Előbbire 13,8, utóbbira 12,5 millió forintot nyert a 60 lelkes falu az Mfp támogatásával.

Kallósdon a napokban elindult a falugondnoki szolgáltatás is a kisbusz segítségével, képünkön Nagy Bálint adja át a jármű kulcsát Horváth Péter falugondnoknak, mellettük Farkas Andrásné polgármester

Elhangzott: a szállítójármű azért is fontos, mert így a helyiek a korábbinál könnyebben eljuthatnak postára, gyógyszertárba, boltba vagy éppen orvoshoz a szomszédos Zalacsányba, s akár Keszthelyre, Zalaegerszegre is. Az erőgép pedig a falu nagy zöldterületeinek karbantartásához jelent hatalmas segítséget, s a traktorhoz hótolót és rézsűkaszát is vásárolhatott az önkormányzat.

Nagy Bálint Kallósdon is falubuszt adott át, amelynek segítségével a napokban elindult a falugondnoki szolgáltatás. Erre majdnem 15 millió forintot kapott a község.

Mint Farkas Andrásné polgármester elmondta, mindez régi céljuk s vágyuk volt, és nagy könnyebbséget jelent majd a mindennapokban, hiszen az iskolába, vagy éppen az orvoshoz való szállításban, emellett a gyógyszerkiváltásban és a bevásárlásban is nagy segítséget jelent a helyieknek ezt a szolgáltatás, amely feltétlenül javítja az itt élők életminőségét.

Nagy Bálint mindehhez hozzátette: a folyamatos, a kormány által támogatott fejlődés eredménye az is, hogy Kallósdon megállt a népességfogyás, sőt: növekedés tapasztalható, hiszen míg 2017-ben 88-an, addig tavaly már százan éltek itt a statisztikai adatok szerint.

Később az államtitkár-országgyűlési képviselő Zalabérben új polgárőrautót adott át a helyi egyesület elnökének, Léber Attilának. A 14 taggal rendelkező közösség a terepviszonyoknak megfelelő kocsit vásárolhatott az Mfp ötmillió forintos támogatásával. Ez a jármű a dombos, földutas külterületeken is lehetővé teszi, hogy a polgárőrök télen, illetve csapadékos időben is járőrözhessenek, szolgálva s óvva az itt élők biztonságát.

Nagy Bálint a pénteki átadások után úgy összegzett: az Mfp célja, „hogy a kisebb települések, a magyar falvak is élhető, szerethető lakóhelyek legyenek, s ezáltal megőrizzük népességüket”. Hozzátette: ugyanilyen fontos, hogy a beruházásokkal támogatják, segítik a helyi közösségeket.