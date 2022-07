Talán ez a csütörtöki közgyűlés legfontosabb fejleménye. A képviselők zárt üléssel kezdtek, majd a városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság új külső tagja, Fenyves Tamás ünnepélyes eskütételével folytatódott a közgyűlés. A számos interpellációt követően a fizető parkolóhelyek működtetését szabályozó rendelet módosítása került a képviselők asztalára. Dr. Fodor Csaba (ÉVE) frakcióvezető nyújtotta be az előterjesztést, mely eredetileg a parkolási díjtételek jelentős, 40 százalékos emeléséről szólt. A frakcióvezető egyebek közt az üzemeltetési költségek drasztikus növekedésével indokolta a lépést. Balogh László polgármester (Fidesz-KDNP) hozzászólásában jelezte, eltúlzottnak tartja az emelés mértékét. Ezt követően Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes (ÉVE) módosító javaslatot nyújtott be, mely már 20 százalékos díjemelésről szólt. Szabó Szilárd, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője jelezte, ugyancsak a tervezett 40 százalékos mérték miatt akart hozzászólni, de ez közben okafogyottá vált. Megjegyezte: a közterületfelügyeletnek komolyabb aktivitást kellene kifejtenie az irányban, hogy az autósok nagyobb arányban használják a fizető parkolókat, most ugyanis nem ez a tendencia. Hozzátette: más városokéval összevetve, nem olyan magasak a nagykanizsai díjtételek, hogy például kapualjba beállásokkal kelljen elkerülni azokat. Bizzer András alpolgármester (Fidesz-KDNP) azt javasolta: az emelésből befolyó összeget fordítsák a parkolási rendszer javítására, például a keleti városrészben a felfestések megújítására, hátha az precízebb parkolásra ösztönzi az autósokat, s így talán több szabad hely marad. Dr. Károlyi Attila képviselő (ÉVE) arra kérte a városlakókat, hogy aki teheti, az ne autóval, hanem robogóval közlekedjen a takarékosság jegyében. Végül Horváth Jácint módosító javaslatát 8 igen szavazattal és 6 tartózkodással elfogadta a közgyűlés.

A nap központi témája azonban nem ez, hanem a kormánytól mintegy másfél évvel ezelőtt a kieső adóbevételek kompenzációjaként kapott 588 millió forint sorsa volt. Emlékezetes: egy éven át arról nem sikerült konszenzusra jutnia a két politikai oldalnak, hogy a pénzből milyen fejlesztések valósuljanak meg. Mostanra azonban már fennállt annak eshetősége is, hogy az említett összeget elveszíti a város, s mivel ezt nemcsak a Fidesz-, hanem az ÉVE-frakció sem akarta, a közgyűlésen és az azt megelőző egyeztetéseken sikerült végre összefésülni a két, egymástól eltérő listát. Mint azt Balogh László polgármester bejelentette: a régi lista 23 projektjéből 17 megmaradt (a költségek növekedése miatt vált szükségessé a csökkentés), köztük például a csapadékvíz-elvezetést segítő, a gyalogosok biztonságát erősítő projektek, de sor kerülhet például az Attila óvoda és a Csónakázó-tóhoz vezető bekötőút felújítására is. A módosított listát 14 igen szavazattal fogadta el a közgyűlés.