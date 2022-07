Ez is elhangzott azon a szerdai bejáráson, amelyen dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője, tanácsnok, Zakó László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Szabó István, a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, valamint a kivitelező képviseletében Balassa Károly megtekintette a volt 19-es udvar helyén kialakított új ideiglenes parkolót.

- A kivitelező készre jelentette a munkát, mely során a szakemberek az udvarban található romos épületeket elbontották, a felesleges, kezelhetetlen növényzetet eltávolították, a területet pedig elegyengették és kőzúzalékot terítettek el rajta, tehát az eredeti célnak megfelelően járművek pakolására alkalmassá tették - mondta a helyszínen dr. Fodor Csaba. - Azt terveztük, hogy a műszaki átadás is megtörténik mostanra, de valamilyen oknál fogva erre ezidáig nem került sor, itt is egy kis időhúzást érzékelünk. Azt kell mondanunk, hogy ez az ügy a városvezetés részéről végig nagyon sok gáncsot kapott, mégis sikerült megoldanunk a feladatot - sikerülni fog a folyamat még hátralévő része is, ebben biztos vagyok. Reményeink szerint augusztus elején, első felében a területet az autósok rendelkezésére bocsáthatjuk.

Dr. Fodor Csaba arról is beszélt: a parkoló az elképzelések szerint nemcsak az Erzsébet tér, hanem a Magyar utca irányából is megközelíthető lesz.

Szabó István a bejáráson elmondta: a 2500 négyzetméteres terület körülbelül fele lesz "beparkolható", hiszen egyfajta forgalmi rendet és ehhez kapcsolódóan közlekedő utakat is ki kell alakítani. Ez azt jelenti, hogy a volt 19-es udvar helyén körülbelül 100-110 jármű parkolhat kényelmesen. A Via Kanizsa vezérigazgatója azt is elárulta: az új parkolót nem a Erzsébet téren érvényes tarifák alapján szeretnék az autósok rendelkezésére bocsátani, hanem a Magyar utcára érvényes díjtételekkel, a szeptember elsejétől érvénybe lépő 240 forintos óránkénti díjjal. Ez az Erzsébet térihez képest sokkal kisebb díjtételt jelent majd, továbbá a parkolót igénybe vehetik a bérletesek is.