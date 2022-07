Keszthely határában 2020-ban nyitották meg a kutyás strandot, és már abban az évben több mint 10 ezren érkeztek. Tavaly pedig mintegy 20 ezer látogatót regisztráltak a Balaton-parti élménykertben, ahol van például büfé, könyvtár és akadnak társasjátékok is.

Idén újabb fejlesztésekkel bővítették a park kínálatát, és számos rendezvényt is terveznek. Most szombaton például a Dog Beach Fest, vagyis a Balaton legnagyobb kutyás fesztiválja várja a két- és négylábú vendégeket, akiket a strandolás mellett szórakoztató programok, kiállítók és a felelős állattartást népszerűsítő bemutatók, előadások is fogadják. A négylábú kedvencek 15 órától kutyaúszóversenyen, 16 órától trükkviadalon bizonyíthatnak.

A hatalmas, fás park szüntelen játékra csábít

Forrás: Péter Bála Árpád

– Nagyon sok újítással várjuk a vendégeinket ebben az évben – mondta Sziládi-Kovács Tibor, a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert vezetője. – Három új, elkülönített részben fogadjuk a kevésbé szocializált kutyusokat, fejlesztettük a játszóteret és homokkal szórtuk le a partot, hogy az még kényelmesebb legyen az ebek számára. Ezen kívül vendéglátóhely várja a gazdikat klasszikus strandételekkel, lángossal. Nálunk meg lehet pihenni, a napozóágyak is sokakat csábítanak, sokan fél, vagy egész napot is eltöltenek itt kedvencükkel.

Sziládi-Kovács Tibor arról is beszélt, kánikulában akár 50-100 kutya is pancsol a strandon és élvezi a szabadságot egy időben. Az előző évek tapasztalatai alapján ebben a szezonban 15-20 ezer vendégre számítanak. Kiemelte: elég komoly turisztikai vonzerőt jelent az élménykert, s „a tapasztalat és a gyakorlat alapján nem szokott probléma lenni. Ha van is valamilyen kisebb kutyás összezörrenés, a gazdák nagyon jól kezelik ezeket a helyzeteket”.

– A kutyák önfeledten játszanak, szaladgálnak: a gazdival, vagy a négylábú pajtásaikkal együtt – mutatott körbe a park vezetője, miközben épp egy barna foltos tacskó szaladt el mellette az eldobott gumifrizbiért.