– Az emberi szervezetben alapvető fontosságú, hogy a hőháztartás, a folyadék- és ásványianyag-forgalom, illetve a sav-bázis egyensúly rendben legyen – kezdte dr. Szalay Tamás, Lentiben dolgozó háziorvos. – Ez az egyensúlyi állapot rendkívül szűk határok közt mozog, az ettől való legkisebb eltérés is kóros folyamatokat indít el az emberi szervezetben. A nagy fokú hőségre leginkább a krónikus betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek érzékenyek. A krónikus betegségek közül különösen érintettek a daganatos, illetve szív- és érrendszeri problémákkal küzdők, a vese- és cukorbetegek.

Dr. Szalay Tamás: A közlekedők is türelmetlenebbek ilyenkor Fotó: ZH-Archívum

Az emberek hőháztartásának felborulása okozza a napszúrást és a hőgutát. A hőségriadók kiadásakor már a rosszullét megelőzésére koncentráljunk.

– Akinek nem muszáj, ne induljon el otthonról a 10 és 15 óra közötti időszakban a nagy melegben. Ha ez mégsem kerülhető el, akkor megfelelő, könnyű, lenge, világos színű, természetes alapanyagú ruhát válasszunk, viseljünk sapkát, kalapot. Gyászolóknak külön megjegyzendő, hogy ezen időszak alatt a sötét ruhákat ne használják. A táplálkozáson is érdemes változtatni, visszafogni azt. Hanyagoljuk a nehéz, zsíros, fűszeres ételeket – magyarázta a háziorvos. – A zöldségek, halak és gyümölcsök mellé fogyasszunk minél több folyadékot, nem cukrozott üdítőket, hanem csapvizet, ásványvizet, legalább 2-3 litert naponta, és kerüljük a szeszes italokat is, mert negatívan befolyásolják a hőszabályozást. Az intenzív, megerőltető munkavégzés is kerülendő, vagy olyan időszakra tegyük, amikor a nagy hőség még nem érezhető. Lakásunkat árnyékoljuk, illetve szellőztessünk, használjunk ventilátort. A légkondicionáló berendezéseket a külső hőmérsékletnél 4-5 fokkal alacsonyabbra állítsuk, vagyis ne hűtsük le túlzottan a helyiségeket, mert az meghűléses, gyulladásos betegségekhez vezethet, fejfájást is okozhat.

Akinek feltétlenül ki kell mozdulnia, és főként az időseknek azt javasolja a háziorvos, hogy térjenek be lehűlni légkondicionált közintézményekbe, üzletekbe, illetve vegyék igénybe az egyes településeken működő párakapukat.

Dr. Szalay Tamás arról is beszélt, hogy a melegben időnként jellemző magas páratartalom szintén a krónikus betegeket viseli meg leginkább, illetve az arra érzékeny, pszichés problémákkal küzdőket. Megfigyelhető a fiatalabb korosztály túlnyomó hányadánál, hogy gépjárművezetésnél az ilyen időszakokban erősebb a frusztráció, az idegesség, a türelmetlenség. Gyakoribb a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása, illetve emelkedik a halálozások száma.