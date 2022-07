A dombérozó kezdetén a szervező Göcsej Civil Társaság ezúttal is ismeretterjesztő játékra hívta a rendezvények közönségét és a Göcsej iránt érdeklődőket. Az idei totót a Göcseji Múzeum néprajzkutatója, Kiss Nóra állította össze. A Zalai Hírlapban és itt, a zaol.hu-n több alkalommal is közzétettük a totó kérdéseit, a Göcseji Dombérozó védnökeként ezzel is népszerűsítve a rendezvényt és a tájegység értékeit. A totó megfejtéseivel viszont még adósak voltunk kedves olvasóinknak; az alábbiakban a kérdések után a helyes válaszokat is feltüntetjük.

1. Kihez imádkoztak a szegények és a betegek a katolikus göcseji falvakban? a.) Páduai Szent Antalhoz.

2. A göcseji erdők legjelentősebb vadfaja a gímszarvas. Hogy hívják a csoportjukat? c.) rudli.

3. A göcseji asszonyoknak kedden tilos volt varrni. Miért? c.) Mert bevarrták volna a tyúkok fenekét.

4. Göcsejre is jellemző hagyományos épületforma volt a kerített ház. Mi állt középen, az udvarán? b.) trágyadomb.

5. Mit neveznek Göcsejben Mária könnyének? c.) a rezgőfű nevű növényt (Briza media).

6. Mit gyártottak a „novai gyantások” az 1950-es években az erdőben (az Olga-majorban)? a.) metilalkoholt és faszeszt. (1948 és 1955 között falepárlóüzem működött a novai erdőben: fakátrányt, faszeszt, metilalkoholt, metilacetátot, szürkemészt és ecetsavat gyártottak.)

7. Mit használtak mosáshoz a göcseji asszonyok a mosópor megjelenése előtt? a.) hamut.

8. A körbecet… b.) …fejen vitték az asszonyok, étellel vagy piaci portékával tele.

9. 1950-ben – a népnyelv szerint – földipicinyek jelentek meg Nagylengyel határában. Mit kerestek ott?

c.) kőolajat.

10. Mit tároltak kópicban? c.) lisztet, terményeket.

11. Mit kapunk, ha a mustot főzéssel besűrítjük, majd sütőtökkel összekeverjük? b.) pekmezt (peszmeget).

12. Mire való a faisz? b.) vásznat szőttek rajta (faisz = szövőszék).

13. Melyik falu határában nem volt üveghuta a 19. században? a.) Hottó.

13+1. Melyik állat nem őshonos Zalában? c.) fácán.

Az idei Göcseji Dombérozó programfolyamában tíz napon át összesen 32 település mutatta meg kulturális, természeti, gasztronómiai értékeit, illetve hívott mulatságra, táncra, kikapcsolódásra, művészeti élményekre július közepén, ezúttal is a közönség kiemelt érdeklődése mellett. Folytatása következik...