A diplomaátadón elsőként dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntötte az egyetemi kartól búcsúzókat. A diploma a 0. kilométer új életükben, fogalmazott, amely egyben értékes részvény, hiszen a Pannon Egyetem nemzetközi tudományos színtéren is hírnevet szerzett magának. A rektor biztatta a friss diplomásokat, hogy tudásuk karbantartására, amelyet a változó világ megkövetel, térjenek vissza alma materükbe, akár az oktatói karba is.

Dr. Németh István, a Pannon Egyetem stratégiai rektorhelyettese, a Zalaegerszegi Egyetemi Központ főigazgatója arról szólt, ahogy a világot figyelő ember hatással van megfigyelése tárgyára, úgy ők is hatással lesznek környezetükre, döntéseikkel befolyásolják a maguk és mások életét, ami felelősséggel jár. "Mi élesítettük az önök látását, de bizonyos kérdéseket egyedül kell megoldaniuk, ne féljenek a hibáiktól, mert azok ösztönzik a fejlődésüket."

Dr. Palányi Ildikó, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja is a gyorsan változó világ kihívásaira figyelmeztetett, ami folyamatos tanulást, rugalmasságot, önfejlesztést követel. Dr. Horváth Krisztián, a mérnöki kar tudományos és stratégiai dékánhelyettese az elme folytonos csiszolását ajánlotta, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos pedig a gyors ütemben bővülő zalaegerszegi ipari környezet adta lehetőségekre, köztük a tesztpályára hívta fel a figyelmét a most végzett hallgatóknak. Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere is elbúcsúzott a 4 esztendőt a városban töltött fiataloktól. A város anyagi és erkölcsi támogatását élvezik az itt működő egyetemi karok, mondta, remélve, a diákéveiket most befejezők vissza-visszatérnek, s talán néhányan itt is maradnak.

A köszöntőket követően duális tanúsítványokat adtak át: a 2021/2022-es tanév első félévében a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 10 hallgatója fejezte be sikeresen tanulmányait duális képzés keretében. Az ünnepségen személyen vette át a tanúsítványt Koronczi Kitti, Fellner Gréta pénzügy és számvitel alapképzési szakon, és Pler Bence gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzett hallgató.

Az alsóbb évesek nevében Drizner Beáta gazdaságinformatikus alapképzési szakos hallgató, a PE HÖK Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg részönkormányzati elnöke osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel, majd seniorrá fogadták Pető Tamást, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatóját.