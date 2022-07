Ez alkalommal a délután kezdődő programok közt a gyerekek örömére volt ugrálóvár, arcfestés, papírkosárfonás, valamint dartsfoci. Az utóbbi annyira népszerű volt, hogy bajnokságot is rendeztek. Emellett volt kvízverseny is, a rendőrség jóvoltából pedig rendőrautóba is beülhettek a gyerekek és kipróbálhatták a jármű villogóját. A közösségi kemencében langallót sütöttek, amit megkóstolt mindenki. A családi napra szép számmal érkeztek látogatók, a helyiek mellett a környékbeli falvakból is.