Cipők tervezése és kivitelezése, felsőrész összeállítása és díszítése, fára foglalás és talpalás. Elsőre egyszerűnek hangzik egy lábbeli elkészítése, ám a gyakorlatban sokkal összetettebb folyamatról van szó. A suszter egykor maga végezte az összes munkafolyamatot, aztán a rendelések növekedésével más szakemberek segítségét is igénybe vette, tőlük szerezte be a hozzávalókat. A mesterségen belül kialakult egy speciális szakág is, mégpedig a kaptafák faragása.

A Tetőtől-talpig Viseletkészítő Bemutató Műhelyben egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, az ország különböző területeiről érkezett népművészek figyelmesen nézték, ahogy Senyei Gyuláné cipőipari szakember alakította, rajzolta a felsőrész szabásmintáját.

Senyei Gyuláné (áll) a felsőrész tervezési lépéseit mutatja a résztvevőknek

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

– Több évtizedig dolgoztam a szombathelyi Savaria cipőgyárban modellőrként, azaz a modellek tervezésével foglalkoztam. Ebben a táborban egy egyszerűbb, pömpsz cipő jellegű, balerina fazonú lábbelit készítünk. Kékfestő textilanyagból lesz a felsőrész, amit később kihímezünk. Mivel a résztvevők kezdő szinten vannak, most csak vászont használunk, a bőr egy másik tudásszintet igényel. Most arra törekedtünk, hogy mindenki értse, átlássa, hogy miként alakul a láb és a kaptafa viszonya. A tábor végére mindenki a saját méretére készült cipővel térhet haza.

Tanka Tamás csizmadia, a Népművészet Ifjú Mestere oktatja a felsőrész rádolgozását a kaptafára, valamint az elkészült felsőrészek összeállításában és a talpalásban, a befejezésben segít.

– Annak idején nagyapám mindig azt mondta: „Unokám, a cipő és a csizma születése az, amikor kihúzzuk belőle a kaptafát.” A kaptafa nagyon fontos, az az alap, az adja meg a lábbeli formáját. Mindenkinek levettük a lábméretét, majd egyénileg alakítottuk, plusz bőrrétegekkel felépítettük a kaptafát.

A tábor nem előzmény nélküli, tájékoztatta lapunkat Skrabut Éva egyesületi elnök. Néhány éve először a „Kitesszük a szűrét” közösségi program részeként készítettek nemezelt ruhákhoz illő cipőt, majd az újragondolt hetési ruhák mellé készültek kiegészítők, így lábbelik is. A viseletmegújítás jegyében most a mai öltözetek karakteréhez, stílusához igazodó polgári, parasztpolgári ihletésű, zalai díszítményű lábbelik születnek. Skrabut Éva hozzátette, a Csoóri Sándor Pályázat támogatásából megépített és berendezett műhelyben a közeljövőben egy hatvanórás képzéssel folytatják a mesterségbeli tudásátadást.