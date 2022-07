- Igyekeztünk Veszprém megyei barátainkat olyan helyre elvinni, ahol még nem jártak, így esett a választásunk Egervárra, ahol Gyerkó Gábor polgármester nagy szeretettel fogadta csapatunkat, büszkén és örömmel mutatta be szépen fejlődő és gyarapodó falujukat. Tavasszal mi csodálkoztunk rá a híres, teljesen kőből épült berhidai Szent Kereszt templomra, most ők ismerhették meg Délnyugat-Dunántúl legnagyobb késő gótikus téglatemplomát - mi tagadás, nekünk is nagy élményt jelentett a látvány - mesélte Mrakovics Miklósné, a zalaegerszegi kertbarátok elnöke.

Közép-Európa egyik legjelentősebb várépítészeti emléke, az egervári középkori várkastély az ódon falak és berendezések mellett az európai uniós pályázaton nyert fejlesztési lehetőségnek köszönhetően interaktív elemekkel, modern technikával, kiállításokkal, okostelefonos és audioquide vezetéssel fogadta a vendégeket. A nagykutasi gyümölcstermelő kft. cseresznyését, barackosát autóbusszal járták körbe, az út végén természetesen kóstolót is kaptak és vásárolhattak a gyümölcsből - a jelek szerint berhidai kertbarátok az idén zalai barackból főzik a lekvárt.

- Számunkra sokat jelent a zalaegerszegiek barátsága, örültünk és büszkék voltunk, hogy ilyen nagy távolságról is eljöttek májusban az 50 éves, jubileumi rendezvényünkre, bizonyítva, hogy ők is nagyra értékelik a velünk való kapcsolatot. Jó látni, hogy egy húron pendülünk, sok a közös témánk, jó érzés, hogy szakmai kérdésekben még itt is kikérik a véleményünket. Dolgos, jobbára nyugdíjas korú közösségünknek igazi kikapcsolódást jelentett a zalai kirándulás, barátaink körében kicsit elfejtettük a napi gondokat, a sok munkát, ami éppen tetőzni látszik a kertekben, hiszen öntözni kell, szedni a málnát, a ribizlit, dúl a befőzési, tartósítási szezon. Készülünk az őszi jubileumi terménykiállításra, reméljük ott is tiszteletüket teszik zalaegerszegi kertbarátaink - így Kellerné Szász Anikó, a berhidaiak vezetője.