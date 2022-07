Az új tematika szerint a gyerekek nemcsak az állatokkal, hanem a természettel is megismerkedtek.

Közel húsz éve kínál kikapcsolódást a fiataloknak Horváth Renáta. A lovasoktató szerint a napközis táborban olyan szimbiózis alakul ki a gyerekek és az állatok közt, ami hosszú távon mindegyikőjükre jó hatást gyakorol. Mivel küldetésüknek tartják, hogy a fiatalok együtt lüktessenek a természettel, a lovaglás szeretete mellett most a környezet védelmére is felhívták figyelmüket, ennek jegyében bebarangolták a közeli erdőket, ahol megismerkedtek azok élővilágával.

– Kincskereséssel tettük élvezetesebbé a néhány kilométeres túrát, mely jórészt növényfelismerésről szólt. Örömmel keresték a tobozokat, csigákat, s felfedezték különféle állatok lábnyomait. Néhányan a lópata nyomát is felismerték, s persze azonnal záporoztak a kérdések, mit keres a ló az erdőben? A válasz egyszerű: a jó lovasok gyakran belovagolnak a fák közé.

Horváth Renáta hozzátette: sajnos találtak műanyag hulladékot és energiaitalos flakonokat az aljnövényzetben, ami „valósággal felháborította a gyerekeket”. Ez azt bizonyítja, hogy már a legfiatalabb generáció is tudatosan gondolkozik, és odafigyel a tágabb környezetére.