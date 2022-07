Az eseményen a szónokok méltatták a kórus eddigi tevékenységét és színvonalas fellépéseit. Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője gratulált a szép eredményekhez, s hangsúlyozta, hogy nagyon sok alkalommal hallhatta a kórust énekelni helyben és vidéken is. Zsirmon Endre polgármester kiemelte: mindig büszke, amikor vendégszerepléseken a kórus produkcióját vastapssal jutalmazza a közönség. Ezért köszönet illeti a kórus minden tagját, s kiemelten Horváthné Záborszky Juditot, a kórus karvezetőjét.

Ledniczky Miklós Jánosné alpolgármester saját verssel köszöntötte kórustársait, hiszen nemcsak a falu nevében mondta el rímbe szedve köszönőszavait, hanem mint a kórus egyik tagja is méltatta a közösség erejét, kiemelve: van olyan család, amelyből három generáció is énekel a kórusban.

Horváth Ferenc települési képviselő minden fellépést, a kórus mindennapjait is végigkísérte - ami nem volt nehéz, hiszen a kórus vezetőjének férjeként már tiszteletbeli tagként tekintenek rá a tagok. Visszaemlékezésében méltatta az egykori Szisaqua együttes zenei kíséretének művészi értékét, melynek sajnos már mind a négy tagja (May Győző, May Győzőné Thőrész Vilma, Horváth Endre és Horváthné Kiss Aranka) az égi zenekarban zenél. Szomorú momentum volt, amikor Ledniczky Miklós Jánosné tolmácsolásában elhangoztak azoknak a tagoknak a nevei, akiket az elmúlt negyed században a halál elragadott a kórus tagjai sorából, s közben emlékükre felgyulladt a gyertya lángja.

Szűcs Béla Albert, Iharosberény díszpolgára is méltatta a kórus tevékenységét, ajándékot adott át Horváthné Záborszky Judit karvezetőnek, Horváthné Szanyi Éva egyesületi elnöknek, valamint a kórusnak egy ünnepi kupát a jeles évfordulóra.

Ezt követően csodásnál csodásabb dallamok hangoztak el, mindenféle stílusú dalokból, amelyeket az énekkar énekelt már. Az ünnepi műsor után a program vacsorával és zenés mulatsággal folytatódott.