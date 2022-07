Amúgy ez is jubileumi esemény volt, hiszen a volt diákok egyúttal a 80. születésnapjukat is ünnepelték.

- 2013-tól már évente szervezzük az osztálytalálkozót, s mindig igyekszünk maradandó, plusz élményt is biztosítani. Voltunk Nemessándorházán Serugáéknál, kocsmáztunk a TV-toronynál, vendégeskedtünk Zalacsében Szabolcs Péternél, Szigligeten Farkas Sanyiéknál és volt ofőnknél, Bódy Györgynél, Egerváron Farkas Margitéknál, mulatoztunk Erzsébet hegyen, a Jánkán, Balázsfán, jártunk a falumúzeumban, a Kandikónál, és természetesen nem hagytuk ki volt iskolánkat sem. Akárcsak tavaly, az idén is az andráshidai közösségi házban tartottuk az osztályfőnöki órát, majd a Kiskondásban közös vacsorával fejeztük be a találkozót - sorolta az alkalmakat Fábián István, az összejövetel szervezője, többször is hangsúlyozva, hogy a "gimi legéletrevalóbb és összetartóbb" osztálya az övék volt, s hatvanegynéhány év múlva is az maradt.

Mi tagadás, izgalmasan kezdődött számukra a középiskolás élet, hiszen 1956 őszén a zalaegerszegi tanintézetekbe is begyűrűzött a forradalmi hangulat, hallgattak lelkes szónoklatokat, vonultak, tüntettek a városban, ám a sortűz hírére a tanárok visszaterelték őket a biztonságos iskolába, amiért még 66 év múltán is imáikba foglalják nevüket a tanítványok.

- Osztályfőnökeink: Hollé István; Ábrahám György; Bódy György és tanáraink: Kékesi Antalné; Holes István; Horváth Imre; Davidovics Sándor; Zsuppán József; Koller Nándor; Vadvári Tibor és Kocsis Mária mindent megtettek, hogy jó közösséget kovácsoljanak az osztályunkból. A tudást is igyekeztek átadni, s nem kellett szégyenkezniük miattunk, hiszen mint pedagógus, közgazdász, bankár, bányamérnök, mezőgazdasági mérnök, közalkalmazott, védőnő, titkárnő, irodista vagy éppen mint önálló gazdálkodó megálltuk a helyünket a nagybetűs életben - sorolta Fábián István, akinek gimnazistaként első jegyei két orosz "cövek" (elégtelen) volt, de év végére felküzdötte magát a négyes átlagra, végül a pécsi tanárképző főiskolán szerzett biológia-földrajz és testnevelés szakos tanári diplomát. A legnagyobb sikert persze focistaként ért el: a ZTE-nek 1964-67-ig volt a kapusa, de rúgta a bőrt a magyar öregfiúk válogatottban is. A tanári hivatáshoz sem lett hűtlen, nyugdíjasként pedig kutatja és könyvet írt a térség geológiai sajátosságairól.

Tompa László, a zalaegerszegi közgazdasági technikum tanári karát és vezetőségét erősítette, hosszú évek óta most volt először osztálytalálkozón, sokat tartózkodik ugyanis Amerikában közgazdászként dolgozó lányánál, a kisebbik leánya is közgazdasági egyetemet végzett, s mindketten 3-3 fiúunokával örvendeztették meg. A tapolcai Farkas Sándor hiába volt kitűnő matekból és fizikából, édesapja 56-os megnyilvánulásai miatt nem vették fel a veszprémi vegyipari egyetemre, elment hát Pécsre uránbányásznak, másodjára az olajmérnöki karon próbálkozott sikertelenül, de nem adta fel, végül Miskolcon szerzett bányaművelő mérnöki diplomát. Kovács Erzsébet vidéki körzetben védőnőként dolgozott, s neki elhihetjük, hogy akkoriban nem csak a babákkal és az anyukákkal akadt tennivalója, legtöbbször az egész családot nevelnie kellett. Károly Márta gyermeke születése előtt egy nappal tett különbözeti érettségit, s a kanizsai ruhaipari szövetkezetnél kereskedelmi osztályvezető beosztásig vitte. Hajba Miklós is édesapja politikai nézetei miatt "szívta meg" az egyetemi felvételit, végül Veszprémben szerzett közgazdász diplomát, Beczők József szülei nyomdokain önálló gazdálkodóként kitűnően érvényesült, Leposa Imre közalkalmazottként kereste a kenyerét, verseket írt - olvasott is fel belőlük a találkozón -, mostanság a pacsai rezidenciájukon nevelt növényeire, köztük a termő gránátalmafára a legbüszkébb. A nők többsége irodistaként dolgozott, akkoriban a lányok fiatalon férjhez mentek, gyereket neveltek, nem volt általános a továbbtanulás.

A találkozón a volt osztálytársak régi történeteket elevenítettek fel, köztük, hogy milyen trükköket találtak ki a beszolgáltatási időszakban a hatóság átverésére, vagy amikor a külföldről érkezett csomag díszes dobozában lévő porról azt hitte a família, hogy ételízesítő, használták is a levesbe, csak a később olvasott levélből derült ki, hogy Aranka néni meghalt, s kérik, végakaratának megfelelően hamvait a családi kriptában helyezzék el.

Az összejövetel végén a volt IV. B-s diákok azzal a feltett szándékkal vettek búcsút egymástól, hogy 63. érettségi találkozójukat is megtartják.