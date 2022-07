A jelenleg a világon is egyedülállónak számító mintegy 2 milliárdos raktározási beruházás 41 százalékban magyar állami támogatással valósulhatott meg, amely 19 robot működésével automatizálja a termékraktározást. (A robotok energiatakarékosak, 10 robot annyi áramot használ, mint egy porszívó.) Az 5,4 méter magas, 3 zónára osztott csarnok 1800 négyzetméteren terül el, 1512 raklap és 26 000 tároló doboz befogadására alkalmas. A helykíméléssel négyszer nagyobb kapacitással rendelkezik azonos területen mint a hagyományos megoldás.

Az ünnepélyes átadáson Jean-Francois Zoeller a Flex alelnöke elmondta, a 28 éve jelen lévő Flex a magyarországi vállalkozások közt a 10. legnagyobb 1,8 millió eurós értéket képviselve, az üzleti környezet és a magyar kormány támogatása révén 3-5 év alatt szeretnék megduplázni az amúgy tőkeigényes, erős versenyhelyzetben teljesítő, az elektronizált és önvezető autógyártáshoz szükséges termékeket előállító gyártóhelyek és a cég bevételét. Az alelnök bázisnak tekinti Zalaegerszeget, ahol magasan kvalifikált műszaki munkaerőre számít.

Péter Ágota, a Flex magyarországi alelnöke beszámolt az elmúlt egy év munkájáról, a cég növekedési stratégiájáról, a raktározási csúcstechnológiáról, az 1994 óta töretlenül gyümölcsöző együttműködésről, amely a nemzetközi nagyvállalatot Zalaegerszeg vezetőihez, lakóihoz köti. Szólt arról, hogy a világjárvány alatt is sikerült megőrizni az itteni munkahelyeket, s eközben is 45 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre az infrastruktúra, a technológia, az automatizáció és a szakképzés területén. A fejlesztés révén 120 új, köztük 90 magasan képzett pozíciót jelentő munkahely jött létre. Megtudtuk, lezajlott a próbagyártása és a töréstesztje annak az önvezető autókat vezénylő, komplex computer-elemnek is, amely teljes egészében magyar fejlesztésű, ebben az minőségében az első a vállalat életében. A 2023-ban New York és Berlin utcáin futó robottaxikat vezérlő számítógép eleme Zalaegerszegről fog kikerülni, mondta Péter Ágota. A Flex öt éven belül a legnagyobb autóipari alkatrész beszállító lesz a cég stratégiai tervei szerint.

Az automatizált raktárat video segítségével annak vezetője, Bekk Róbert mutatta be, hangsúlyozva, már nem az ember megy az árúhoz, hanem az árú megy az emberhez.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármester köszönetet mondott a város gazdasági fejlesztése szempontjából fontos vállalkozásnak, amely a legnagyobb adózó, a legtöbb embert foglalkoztató, de a közösség önzetlen támogatásában is élen járó cég. Az önkormányzat a közlekedési infrastruktúra javításával járul hozzá a Flex-ben dolgozók életminőségéhez. Vigh László országgyűlési képviselő Zalaegerszeg ipari fejlődését emelte ki, felidézve a járműipari tesztpálya egyéb, külföldi vállalkozásokra gyakorolt vonzását. Zala köszöni a bizalmat, mondta a képviselő, ami felelősség és kötelezettség is egyben.

Lázár János az Építési és Beruházási Minisztérium minisztere szintén megköszönte, hogy a magyar kormány támogatását, az adófizetők pénzét eredményesen használja fel a Flex és pontos, korrekt elszámolást tesz a támogató elé. Kiemelte Péter Ágota alelnök munkáját, amely Zalaegerszeg számára nagy jelentőséggel bír, Zalaegerszegnek pedig a hazai ipari fejlődéshez való hozzájárulást és a támogatások hatékony befektetését köszönte. A kormány a vidéki városokra, mint központokra tekint a gazdaságfejlesztés terén, nemcsak Budapestre helyezi a hangsúlyt. Elmondta, 2015-ben mintegy 250 milliárd forintos megállapodást kötött a kormány és Zalaegerszeg, ám a megváltozott körülmények és az orosz-ukrán háború arra kényszerítette a kormányt, hogy az elmúlt 50 nap alatt felülvizsgáljon mintegy 10 000 milliárdos fejlesztési tervet. Ennek eredménye az a rossz hír, hogy felfüggesztették az M76-os 2x2 sávos közút Fenékpuszta és Zalaegerszeg közötti, mintegy 38 kilométeres szakaszának megépítését és a tervezett vasútfelújítást. A közlekedés eme elemei később épülnek meg, a kormányzati támogatásokat pedig összekötik az ipari fejlesztésekkel, arra adnak egy-egy térségnek, amely tartalmaz ilyen elemet. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy Magyarországot szuverén állammá tette a kormányzat,, gazdasági, ipari, élelmiszeripari értelemben, s szeretnék, ha Közép-Európa legerősebb országává válna. Válság, recesszió idején kell a jövőbe fektetni, beruházni, a nehézségeket lehetőségnek tekinteni, zárta szavait.

A ceremónia szalagátvágással ért véget, a rendezvényt Radics Gigi két dallal színesítette.