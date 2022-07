A Kultúrbarangolás Hévízen című pályázat részeként elkészült kálvária átadásán Kepli József János alpolgármester emlékeztetett: számos nehézséget kellett legyőzni az előkészítés során, de mindenki részéről mérhetetlen segítőkészség mutatkozott.

Felelevenítette: Egregyen 2013 óta helyrehozták a római kori villát, múzeum épült, amelyet lenyűgöző park vesz körül, elkészült a pincesor, illetve annak sétánya, valamint renoválták az Árpád-kori templomot is. Mindezek hatására Egregy is bekapcsolódott a város turisztikai vérkeringésébe – de a 2017-ben megálmodott keresztút még hiányzott. Ez most, minden akadály ellenére, elkészült.

Kepli József János: A 2017-ben megálmodott keresztút minden nehézség ellenére elkészült Fotó: A szerző

– Tizennégy stációt ölel fel, mintegy 300 méter hosszan – fogalmazott Kepli József János. – A kiindulóponttól a keresztút végéig, a Krisztus feltámadását jelképező sírig a szintkülönbség 23,5 méter, amely egy nyolc emelet magasságú épületnek felel meg. Az alapanyagok szinte kivétel nélkül természetes, helyben megtalálható építőelemek.

A keresztút kialakításához több mint 10 tonna mészkövet használtak fel, a hegy lábánál, a Zrínyi utca külterületi szakaszára pedig 1600 köbméter zúzott kő került.

Hévíz az ország egyik legfontosabb idegenforgalmi desztinációja, amely mostantól nemcsak a gyógyulást szolgálja, illetve a gasztronómia iránt érdeklődőket csábítja, hanem a vallási turizmusban is jelentős lépést tett. Ezt már Nagy Bálint államtitkár mondta, leszögezve: a vendégszerető város mindig tisztelettel fogadta a különböző vallású embereket, a kálvária átadása pedig mérföldkő Hévíz és a térség életében egyaránt.

Nagy Bálint: Nagyon bízom abban, hogy a kontinens visszatalál keresztény gyökereihez, Magyarország pedig ebben jó mintát és példát tud szolgáltatni Fotó: A szerző

– A turizmuson túl azért is fontos, mert ezzel azt mutatjuk: mi a keresztény Európához tartozunk, amelyről az elmúlt évek, hónapok híreit figyelve ki kell mondjuk: nem ma a legerősebb – szögezte le az országgyűlési képviselő. – Nagyon bízom abban, hogy a kontinens visszatalál keresztény gyökereihez, Magyarország pedig ebben jó mintát és példát tud szolgáltatni.

Dr. Udvardy György: Abban hiszünk, hogy az Úr áldása összekapcsol múltat és jövőt, s valójában az Istentől embernek kívánt jövendőt építi Fotó: A szerző

Dr. Udvardy György veszprémi érsek úgy fogalmazott: amikor áldást kérünk egy-egy emberi alkotásra, műre, az tűnhet úgy, hogy mindez a múltra irányul.

– Ám ez csak részben igaz – folytatta a főpásztor. – Mert megköszönjük mindazt a szellemet, ami az alkotást vezérli, a közreműködők tudását, fáradságát, személyi elköteleződését, a megszületett látványt, de valójában tekintetünk és az áldásunk a jövőre irányul. Mert abban hiszünk, hogy az Úr áldása összekapcsol múltat és jövőt, s valójában az Istentől embernek kívánt jövendőt építi.

Egregyen, újabb pályázatok segítségével, pihenőtér és kilátó is épülhet, majd tematikus túraútvonalat hoznának létre a városban, összekötve a Hévízen található kegyhelyeket, templomokat és vallási helyszíneket.