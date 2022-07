Átadták a több mint 100 millió forintból megújított Egészségházat Zalaapátiban. A beruházásnak köszönhetően mostantól modern környezetben és eszközökkel működik az orvosi rendelő, a fog- és háziorvosi szakellátás, valamint a védőnői szolgálat.

A teljeskörű felújításhoz a TOP 80 millió forintot biztosított, a központi költségvetés 20 millióval járult hozzá a munkálatokhoz és a fogászati eszközök cseréjéhez. Ezen túl a Magyar falu programból elnyert hárommillióból orvosi felszereléseket vásároltak, Zalaapáti 10 milliós önerejéből pedig egyebek mellett a külső szigetelést végezték el és nyílászárókat cseréltek az emeleti lakrészen.

Az elmúlt években Zalaapátiban fejlesztették a bölcsődei és az óvodai szolgáltatást, teljesen megújult az iskola, volt beruházás a községházán, s most az Egészségházat sikerült korszerűsíteni.

– Ez nagyon nagy öröm számunkra – szögezte le Vincze Tibor polgármester –, ráadásul nemcsak Zalaapáti, hanem több település polgárait tudjuk még színvonalasabban szolgálni, a fogászati szakellátásunkkal például további hat falu lakóit.

Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője leszögezte: minden olyan beruházás fontos, amely erősíti a települések megtartó erejét és segíti az ott élők mindennapi életét. Éppen ezért lényeges, hogy a hasonló fejlesztések a jövőben is folytatódjanak. Szerinte a járásközpontok megújítása, erősítése a térségbe tartozó települések számára is előnyös.

– És ez persze viszont is igaz ez: hiszen ha fejleszteni tudjuk legkisebb, vagy akár nagyobb falvainkat is, az nemcsak az ott élőknek fontos, hanem az egész térséget tekintve is – hangsúlyozta a beruházási államtitkár.

Nagy Bálint hozzátette: ahhoz, hogy közösségeinket erősíteni tudjuk, alapvető fontosságúak az olyan infrastrukturális fejlesztések, amelyek a mindennapi élethez szükségesek, s „egy egészségház pont ilyen”.

A csütörtök kora esti átadón, a Semmelweis-nap alkalmából, a településen szolgáló egészségügyi dolgozókat is köszöntötték, majd Cséry Gergő plébános áldását követően a vendégek körbejárták a kívül-belül megújított és orvostechnikai eszközökkel is felszerelt Egészségházat.

Zalaapáti persze további fejlesztéseket tervez, például a hosszúfalui rész csapadékvíz-elvezetését szeretnék megoldani, amire nagyon várják már a pályázati lehetőséget, s egy közösségi színteret is terveznek, amely a klubfoglalkozások mellett a Vöröskereszt méltó otthona lehet majd. Emellett járdafelújításokat terveznek, a sor – a Magyar falu program támogatásával – a Jókai utcában kezdődik az év második felében, 350 méteren, s utat is építenek majd a település északi részén