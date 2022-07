A helyben "sárkányos" névvel illetett játszótér a sárkányfejjel díszített drótkötélpályáról kapta a nevét. Ezt és a többi elemet is nagy örömmel próbálták ki a helyi és környékbeli gyerekek a rövid avatóünnepség után szerdán délelőtt, hiszen szüleikkel, nagyszüleikkel együtt ők is hivatalosak voltak az eseményre. Mint ahogy lapunkban nemrég beszámoltunk róla, egyedi játszóteret építettek fel a faluban a művelődési ház mögötti parkosított részen. A fő attrakció a már említett sárkányfejes drótkötélpálya, de mellette kalandmászóka csúszdával, két rugósbogár játék, libikóka, s egy baba- és egy hagyományos hinta is várja a gyerekeket.

Forrás: Korosa Titanilla

Az ünnepségen Varga Zsuzsanna, Szentgyörgyvölgy polgármestere elmondta, hogy két pályázatot is benyújtottak a Magyar falu programba játszótér építésére. A két szakaszban összesen több mint hatmillió forintot nyertek el erre a célra. A támogatás mellett az önkormányzat is hozzájárult a munkálatokhoz, illetve magánszemélyek is segítették a megvalósítást a Szentgyörgyvölgy Kulturális Alapítványon keresztül. A terep a játékok alatt füves, ezért az eséscsillapítás, a biztonságos használat miatt alacsonyabbra tették az eszközöket, a hinta és a drótkötélpálya alatt pedig homokot hintettek el.

A polgármester reményét fejezte ki, hogy minél többen használják majd a játékokat, és a játszótér egyben közösségi ponttá is válik a faluban. Azt is elmondta, hogy a településen több kisgyermek született az elmúlt évben, a 18 éven aluliak száma 30 körül van. Hozzátette, hogy nemcsak a helyiek használhatják természetesen az elemeket, hanem a szomszédos falvak gyermekeinek is szól ez a lehetőség.

Az avatón részt vett Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos, aki gratulált a fejlesztéshez. A politikus úgy fogalmazott, hogy aki ma játszóteret épít, az a jövőre gondol. Szentgyörgyvölgyön így gondolkodnak. Mint mondta: ha jó élményeket szereznek itt a gyermekek, akkor nagyobb esély van arra, hogy helyben szeretnének majd maradni. Ehhez az is kell, hogy a falvakban olyan életteret teremtsenek nekik, mely a 21. század elvárásainak megfelel.

Arról is szólt, hogy a településen több beruházás megvalósult már a Magyar falu program nyújtotta támogatásokból. A jövőbeni cél, hogy ezt a programot további 7 évig folytassák, és 10 év alatt minden utat, járdát, közintézményt megújítsanak a falvakban.

A gyerekeknek és avatóünnepség résztvevőinek helyben sütött kürtőskaláccsal kedveskedtek a szervezők.