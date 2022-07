Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, a térség önkormányzati képviselője a sajtóbejáráson elmondta, a kastély és a közeli templom miatt emblematikus környezetnek számít a községben a szóban forgó terület, s a lakók régi kérése volt a korábban zúzalékos felületű út felújítása.

A 90 méter hosszúságú útszakasz zúzottkő burkolatára 2,8 méter szélességben, 5 centiméter vastagságban került AC 11 minőségű aszfaltréteg. Megoldották a csapadékvíz elvezetését is, rendezett lesz a szegély. A Botfa utca 1. szám előtti nyílt vízelvezető árok 37 méter hosszban mederburkolatot kapott, hozzá kapcsolódó esővíz-bevezető vályúval. Ezt a munkát további anyagi források bevonásával tervezi folytatni az önkormányzat az élővizet gyűjtő-elvezető árok medrében, jelezte Gecse Péter.

Bauer Arnold, a munkálatokat kivitelező Zala-Müllex Kft. ügyvezető igazgatója beszámolt arról, hogy a cég nemcsak hulladékgazdálkodási feladatokat old meg a térségben, hanem az útfelügyelet mellett karbantartási és felújítási teendőket is ellát, ennek keretében szennyvízkiváltási munkákat is végeztek Botfán. A beruházás 8,5 millió forintból valósult meg. Gecse Péter hozzátette, a tervek szerint az Avashegyi és a Gesztenyési úton is lesznek ősszel felújítási munkálatok, mivel ott a talajsüllyedés miatt közlekedési nehézségek is jelentkeztek.