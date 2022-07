Az első világháború halottainak a megcsonkított Magyarországon minden település szabadon állíthatott emléket. Így tette Budafa község is, ahol a temetőben névre szólóan külön köveken örökítették meg a fronton elesett fiaik nevét. A második világháború áldozatai előtt ily módon csak a rendszerváltás után tiszteleghettek, Budafán 2006-ban emeltek emlékművet.

Itt tartották meg az ünnepséget szombaton, melynek kezdetén Páli Zoltán plébános imádkozott a hősi halottakért, majd Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondott beszédet.

-Szép gondolat, hogy azok nevét, akik egykor itt éltek, dolgoztak, majd életüket adták a hazáért, kőbe vésették emlékeztetőül, hogy a legdrágábbat, az életüket adták Magyarországért - fogalmazott a politikus. - Ma, mikor a szomszédunkban háború dúl talán mélyebbek azok az érzelmek, melyekkel azokra gondolunk, akik már nem lehetnek közöttünk. Soha nem tudtunk megoldani semmit egyetlen háborúval sem, ezért imádkozzunk a békéért. Ezt követően versek hangzottak el, majd a megemlékezők elhelyezték koszorúikat az emlékműnél.

A megemlékezést követő közösségi rendezvényen Gyarmati Antal, Zalalövő polgármestere mondott köszöntőt, illetve Kalamár Péter, a Budafáért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület tagja idézte fel az Anna-napi búcsú kezdeteit. Elmondta, hogy a rendezvényt 2015-ben élesztették újra, 2017-ben már kulturális műsorral kiegészítve egész napos ünnepséget tartottak, melyen a településről elszármazottak is részt vettek, majd tovább bővítve a kínálatot parasztolimpiát szerveztek a következő évi rendezvényeken. A koronavírus-járvány miatt kétszer elmaradt az esemény, e hiányt pótolva idén tartalmas, minden korosztály igényeit kielégítő búcsúi műsort igyekeztek összeállítani. Arról is szólt, hogy a rendezvénynek eddig nem volt állandó helyszíne, majd nemrég az önkormányzat a mostani eseménynek helyt adó területet használatba adta az egyesületnek. Azóta már játszóteret alakítottak ki, megújult a kerti kút, rendezték a terepet és a közösségi háznak szánt épület első szobáját is felújították. A megkezdett munkát folytatják, 6 millió forintot nyert el a szervezet tetőfelújításra és csatornázásra.



Az ünnepi gondolatok után zenés és táncos fellépők műsora következett vendéglátás mellett, a tombolán fődíjként egy a Kis-Balaton fölötti élményrepülést is kisorsoltak, majd a napot bállal zárták.