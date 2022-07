- A folyadékfogyasztást nem lehet elégszer hangsúlyozni. A nagy melegben az izzadás miatt megnő a folyadékigény, az életműködéshez szükséges folyamatok pedig vizes közegben zajlanak, így fontos, hogy mindig pótoljuk a folyadékot. Ezt vízzel, ásványvízzel tegyük, vagy igyunk ízesítetlen teákat. Az egyik legjobb hűsítő például a menta vagy a zöld tea. Az is fontos, hogy ne legyen az italunk mindig olyan jéghideg; a szakértők többnyire a szobahőmérsékletű folyadék fogyasztását ajánlják. A cukros és az alkoholtartalmú italokat pedig mindenképp kerüljük el – mondta Gellén-Kiss Szilvi, zalaegerszegi dietetikus.

A gyerekek és az idősek kevésbé érzik a szomjúságot

- Fontos, hogy őket folyamatosan kínáljuk és figyeljünk oda a folyadékbevitelükre. Zöldség és gyümölcsleveket is adhatunk nekik 1-2 pohárral, a lényeg, hogy ügyeljünk a folyamatos vízpótlásukra. Egy felnőttnek általában két liter mennyiségű folyadékot kell fogyasztania egy nap, ez nagy melegben akár három, négy literre is felkúszhat.

Nagy melegben különösen figyeljünk a gyerekek folyadékpótlására.

Helyezzük előtérbe a zöldségeket és gyümölcsöket

- Máskor is, de kánikulában különösen fontos a fogyasztásuk. Lehetőleg többször együnk kevesebbet. A zsíros, nagyon fűszeres ételeket kerüljük, az emésztésünket sokkal jobban megterheli, és ha többet kell emészteni, az több hőtermeléssel jár - tehát a szervezetnek többet kell vele dolgozni. Az olyan könnyebb fogásokat helyezzük előtérbe, mint a zöldségből és gyümölcsből készült saláták. Húsoknál is inkább a soványabbakat részesítsük előnybe, azt is inkább roston süssük vagy pároljuk. Gabonaféléket is fogyasszuk, de azokat is csak mértékkel. Egy 2012-es kutatás szerint az uborka a legjobb hőségben fogyasztandó zöldség.

Gellén-Kiss Szilvia dietetikus

Az ételeket mindig rakjuk hűtőbe

- A nagy meleg kedvez a kártékony baktériumok elszaporodásának, ezért a romlást megakadályozva az élelmiszereket tároljuk hűtőben. Ez éppúgy igaz a főtt ételekre, mint a zöldségre, gyümölcsre. A hűtő pedig mindig 5 fok alatti hőmérsékletet mutasson – tájékoztat a szakember.