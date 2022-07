Pontosan 25 évvel ezelőtt került Nagykanizsára játékosnak és edzőnek a kosárlabdázó Kovács Nándor, aki kétméteres termetével azóta is „kimagasló” lakója a dél-zalai városnak. Bemutatkozása nem is sikerülhetett volna jobban: a Kanizsa KK DKG-EAST férfi csapatát ponterős centerjátékával segítette az NB-I B-be való feljutáshoz, míg a MÁV NTE női csapatát irányítva, csupa zalai játékossal már az első évben feljutott az NB I A-csoportjába. Edzői munkája miatt ekkor fejezte be az aktív játékot.

- A lányokkal eltöltött tíz év alatt többször ingáztunk az NB I A és B csoportja között, majd visszakerültem a KKK DKG-EAST férfi együtteséhez - mesélte. - Az NB I B-csoportjának egyik meghatározó együtteseként népszerűsítettük a férfi kosárlabdázást a városban. Hároméves kitérő után visszatértem az immár Kanizsa KK néven szereplő együtteshez, ahol hét éve az U18-as csapat edzéseit vezetem. Nagyon sok élményt ért a kosárlabdában, de mind közül a legemlékezetesebb a MÁV NTE első női A-csoportos meccséhez fűződik, ahol az előző évi bajnokot, az FTC-t fogadtuk Kanizsán. A teltházas idénynyitón Toma Zita vezetésével nagyszerű játékkal szorongattuk meg a válogatottakkal teletűzdelt fővárosiakat, s pár pontos vereségünk ellenére a győztesnek kijáró vastapssal jutalmazott minket a hálás kanizsai közönség.

Kovács Nándor jelenleg a hulladékkezelést végző Netta-Pannonia Kft. gépkocsivezetőjeként dolgozik, edzősködik, és fennmaradó szabadidejében különböző hobbijainak, a tenisznek, az ultinak és a dartsnak hódol.

Kovács Nándor a stafétát Korpics István ökölvívónak adta át.