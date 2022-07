Hencsei Margit polgármester előrebocsátotta: a településen áthaladó járművek számáról 2020-as forgalmi adatai vannak, e szerint naponta átlagosan 6500 jármű haladt át a településen, ennek körülbelül 10 százaléka volt a nehézgépjármű.

– Ha számolunk egy kicsit, ez percenként 4,5 járművet jelent, és ebből kétpercenként egy nehézgépjármű – folytatta a polgármester. – A folyamatosan érkező gépkocsik közt lehetetlen biztonságosan átérni az úton. A kerékpározás életveszélyes, szinte teljesen leszorulnak a biciklisek az úttestről. Ront a helyzeten az is, hogy a faluban elég hosszan nincs árok az úttest és a járda közt, így a kamionok közvetlenül a gyalogosok mellett dübörögnek. S itt említeném a másik problémát: a nagy forgalom mellett tovább növelik a veszélyt azok a felelőtlen autósok, akik nem tartják be a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályokat. A falu közepén a telepített VÉDA-traffipax lassítja ugyan a gyorshajtókat, de a falu két végén nem ritka a 100 kilométeres óránkénti sebességgel érkező, vagy kimenő autós. (Ez utóbbit erősítette meg Dominkó Tibor alpolgármester is, akinek a település említett részén van a műhelye – a szerző.) Ha az átmenő forgalmat nem lehet csökkenteni, a gyorshajtókat kellene még nagyobb szigorral büntetni, úgy vélem. Amennyiben a pénzbírságnak nincs elég visszatartó ereje, néhány nyugati ország példáját követve be kellene vezetni a gyorshajtásért a börtönbüntetést.

Hencsei Margit és Dominkó Tibor szerint valamit komolyan tenni kellene a nagy forgalom csillapítása érdekében

Hencsei Margit hozzátette: közlekedés szempontjából a falu egyik kritikus pontja az óvoda-iskola előtti szakasz. Néhány éve kiépítették az intézmények közös kapubejáróját, aztán megterveztették ide a gyalogátkelőhelyet. Hamarosan sor kerül a kivitelezésre, s abban bíznak, hogy ezzel sokkal biztonságosabbá válik az intézmények megközelítése.

– Mivel a szülők jelentős része autóval hozza gyermekét az intézményekbe, sokszor ők is balesetveszélyes helyzetet teremtenek a megállással. Ennek megszüntetése érdekében igyekszünk parkolóhelyeket kialakítani, most éppen a kultúrház mögött végzünk tereprendezést és hozunk létre további megállási lehetőséget - jelezte végül.

Járdaépítés is folyik a településen, s mivel a munkavégzés részlegesen érinti az úttestet, azt mondta: a közlekedési morál olyan, hogy hiába van megfelelően leválasztott rész és sebességkorlátozás, a dolgozók gyakorlatilag nap, mint nap életveszélyben vannak.

– A 30 kilométer/órás korlátozás senkit nem érdekel, a kihelyezett táblát fellökik, nonszensz, ahogy közlekednek az emberek – szögezte le Havasi István, a Rinoterra Kft. építésvezetője.

Megkerestük az ügyben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályát is. Lapunkhoz eljuttatott válaszukban megerősítették: a 74-es főút a nemzetközi úthálózat (E65) része, így azon jelentős mértékű forgalom bonyolódik. A legfrissebb számlálási adatok alapján a forgalom nagysága 4770 egységjármű/nap, melyből naponta átlagosan 472 darab a tehergépkocsik száma. Tapasztalataik szerint a forgalom nagyságának és összetételének változása nagy ingadozást mutat, nehéz egyértelmű tendenciát megállapítani, mivel az alapvetően a mindenkori gazdasági folyamatokhoz igazodik. A településen áthaladó járművek számának csökkentésére a megoldást egyértelműen abban látják, hogy a főúton az érintett települések mellett elkerülő útszakaszok létesüljenek. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lebonyolításában már készülnek a 74-es főút Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti szakasz 2x2 sávosra fejlesztésének tanulmánytervei, melynek részeként elkerülő útszakaszok kiválasztása is folyamatban van és tervezés alatt áll.

Egyúttal kijelentették: az átkelési szakaszon a Kresz szerinti általános megengedett sebesség (50 km/óra) mellett a biztonságos közlekedés feltételei biztosítottak. Ennek ellenőrzése és szankcionálása a rendőrség hatásköre. Útépítéssel járó forgalomcsillapítás létesítésére a településen belül a beépítési körülmények miatt erősen korlátozottak a lehetőségek. Vegyesek a tapasztalatok ugyan, de a lakott terület kezdeténél elképzelhetőnek tartják a szakemberek forgalomcsillapító szigetek építését, ezek azonban csak önkormányzati beruházásban, a NIF Zrt. által lebonyolított projekt keretében, vagy esetleg egy későbbi, főúti felújítás részeként valósíthatók meg.