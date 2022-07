Az elismerésre megtiszteltetésként tekint a 222 fős iskola igazgatója, Kustor Zsófia Ágnes, aki igazán büszke a csapatára. Elmondta: a témahetet a Föld napjának közelében, április 25. és 29. között tartották. Célja egy olyan szemlélet erősítése, mely segít mindannyiuknak, hogy élhető, fenntartható környezetben töltsék napjainkat. A PontVelem Nonprofit Kft. szervezésének köszönhetően sokféle pályázaton, vetélkedőn mutathatták meg a diákok tudásukat, tehetségüket. Mintegy 1800 iskola diáksága kapcsolódott az idei programsorozathoz határainkon innen és túl. A 2021/2022-es tanév kiemelt témája a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás volt. Ezek mellett a hulladék s annak kezelése is megjelent.

Kustor Zsófia Ágnes az elismeréssel. A visszaigazolás fontos, de az Inkey-iskolában a tettekben hisznek és folytatják a szemléletformálást Fotó: Szakony Attila

A témahét keretében meghirdetett egyéb tematikus pályázatokon is remekeltek a paliniak, Böjti Angéla intézményi koordinátor vezetésével. A 4. osztályos Bakonyi Petra a Zöld fakanál receptíró pályázaton első lett Inkey dödölléjével. Az ugyancsak negyedikes Palágyi-Szépfalusi Zoé a Mesélő Vízcsepp összművészeti projektben 3. helyezést ért el prózájával. A Kert-kóstolgató pályázaton az iskola 4. osztályos tanulói a „Rém jó csapat” pályamunkával aranyérmes lettek.

- Az iskolánk felső tagozatos diákjai Áder János volt köztársasági elnök klímaváltozásról szóló online órájával kezdték a hetet - mesélte az intézmény vezetője. - A fenntarthatósággal kapcsolatban hívtunk előadókat, például Musits Róbert, a kanizsai IMRO Alapítvány elnöke benini látogatásainak tapasztalatait osztotta meg. Az alsósok pedig meglátogatták a bagolai hulladéklerakó telepet, valamint a víztisztító telepen is jártak. Ezen túl ökokertet is létrehoztunk az iskola madárbarát parkja területén, ahol a hagyományos zöldségeken túl gyógynövényeket, fűszernövényeket és gyümölcsöket is gondoznak a tanulók.

Kustor Zsófia Ágnes hozzátette: ez csak a kezdet volt, itt nem állnak meg. Örökös ökoiskola révén fontos számukra a környezeti nevelés, a szemléletváltás elősegítése. Az egész tanév során olyan lehetőségeket biztosítanak a diákjaik számára, amelyekkel a környezettudatosságot erősítik bennük. Már van étolaj- és elemgyűjtő pont, az autista gyerekek megsegítésére pedig kupagyűjtő szívet helyeztek el.