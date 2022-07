Augusztusban 60 év – 60 dal címmel hallhat válogatást a közönség az Omega életművéből, amit kortársak és a magyar rockszcéna következő generációinak képviselői szólaltatnak meg. A helyszín a Hétrétország fővárosának számító Őriszentpéter lesz, ahol az egyik utolsó hazai koncertjét adta – még a pandémia előtt – a teljes fegyverzetben fellépő Omega. Mostantól a hely az Omega park nevet viseli.

Az Omega 1971-ben Prágában Fotó: Archív

Itt három egymást követő napon – augusztus 12-13-14-én – szólalnak meg a kiválasztott dalok. Az Omega élő tagjai, Debreczeni Ferenc „Ciki” és Molnár György „Elefánt” mellett az előadók között lesz Bródy János, Földes László HOBO, Frenreisz Károly, Nagy Feró, Tolcsvay László, Zalatnay Sarolta, a B52 formáció és a 100 Folk Celsius. A következő generációt képviseli az Anna & The Barbies, valamint az Iván & The Parazol. Az Omega-szigetek című akusztikus összeállítás Szirtes Edina Mókus hangszerelésében szólal meg, Básits Branka, Csordás Levente, Kollár-Klemencz László, Másik János és az Anima Musicae vonós kamarazenekar közreműködésével. A legfiatalabbak is kiveszik részüket a háromnapos ünnepből: játszik az Új-Babylon tribute zenekar és a hazai rocktanoda, valamint a Kőbányai Zenei Stúdió hallgatóiból összeálló különféle formációk Maróthy Zoltán és Tornóczky Ferenc irányításával.

A háromnapos zenefolyam mellett lesznek kiállítások az Omegához kapcsolódó vizuális anyagokból, képzőművészeti alkotásokból; rocktörténeti előadások, lemezbörze és közönségtalálkozó, továbbá vetítések. A szervezők úgy tervezik, hogy az utolsó megjelent album (Testamentum, 2020) zenei keresztmetszetére készült videót is itt láthatja először a közönség.