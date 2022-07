Egyebek mellett erről szólt érdeklődésünkre Szabó Béla, a Zala Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának vezetője.

Mint emlékeztetett rá, évtizednél is régebbi az a szigorú szabályozás, ami alapján a gazdálkodókkal, földhasználókkal, ingatlantulajdonosokkal szemben el lehet járni, ha a földterületen a parlagfű eléri a virágbimbós állapotot. A korábbi szabályozástól eltérően ennek már nincs határideje, tehát nem csak július elsejétől szankcionálható a parlagfűfertőzöttség, amiről tudni kell, hogy komolyabb bírsággal is járhat. Ha tehát felüti a fejét a gyom, akkor a szankcióval mint következménnyel már számolni kell. Ráadásul az elmúlt évben hatályba lépett szigorítás értelmében, ha a fertőzöttség mértéke a kultúrnövénnyel beültetett, lehatárolt területen meghaladja a 30 százalékot, a közérdekű védekezés, azaz a kényszer gyommentesítés szintén elrendelhető. Ilyenkor a kultúrnövénnyel együtt távolítják el a parlagfüvet, aminek költségét a földhasználó fizeti, aki ezenfelül növényvédelmi bírsággal is számolhat. Ennek összege 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet. Külterületen kultúrnövénnyel beültetett mezőgazdasági területen egy hektárnál 50 ezer forint a tétel, míg belterületen már 100 négyzetméter fertőzött terület esetén kiszabható az 50 ezer forintos bírság.

Már nem csak július elsejétől szankcionálható a parlagfű-fertőzöttség, ami akár komolyabb bírsággal is járhat Fotók: ZH-archívum

Az elmúlt években kiszabott bírságok maximuma azonban nem haladta meg a 200 ezer forintot, tette hozzá, mindössze néhány alkalommal kellett 5–10 hektár közötti területek esetében eljárni. Szabó Béla mindezekkel kapcsolatban fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a parlagterület nem jelent feltétlen parlagfű-szennyezettséget. A tapasztalatok szerint ugyanis a huzamosan magára hagyott területeken az évelő gyomnövények veszik át az uralmat, kiszorítva a parlagfüvet, ennek ellenére természetesen elvárható az ingatlanok gondozása, kaszálása.

Fontos azonban, hogy ez ne járjon a talaj megbolygatásával, mert az kedvez a parlagfű megjelenésének, terjedésének.

Az osztályvezető szerint a javuló helyzet a gazdák gondosságának, a tarlók megfelelő kezelésének, az új gyomirtási technológiák alkalmazásának köszönhető. Nem hallgatható el viszont, hogy a levegő pollenterhelésében ez kevésbé látszik meg, inkább az időjárás változásai befolyásolják a légszennyezést. Szabó Béla szólt arról is, hogy a földhivatalok munkatársai már elkezdték az ellenőrzést, és amennyiben száras, leveles parlagfűnövényeket találnak, akkor felhívják a terület gazdájának figyelmét a beavatkozás szükségességére. A növényvédő szeres gyomirtás mellett ennek egyik módszere tehát a rendszeres kaszálás lehet, a levágott parlagfű ugyanis képes újra kihajtani és három hét alatt úgy felerősödni, hogy már virágot is hoz. Ha pedig talajművelést alkalmaznak, akkor egy hónap múlva lehet újra számolni a virágzó parlagfűvel. Ezért rendkívül fontos a betakarítás utáni megfelelő tarlókezelés, emelte ki végezetül.

Amennyiben valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentését megteheti e-mailben, vagy használhatja a Parlagfű Bejelentő Rendszert. A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oldaláról, a https://pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető.