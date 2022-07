Az elhunyt közlekedők emlékére 2012-ben emelt, s később térkövezett mementónál Birkás Zoltán, a település polgármestere arról beszélt, bár eredetileg a balesetben életüket vesztett motorosok mementójaként készült a faragott szobor, de az ima ezen a napon „minden úton lévőért is szól, azért, hogy védje őket.”

– Sajnos, évről évre bővül az áldozatok névsora a paravánon – tette hozzá a település első embere.

Minden úton lévőért (is) szólt az ima. A szentmise kezdetén (b-j) Aigner Géza, Járfás Ádám és Birkás Zoltán

Aigner Géza, Letenye plébánosa a szentmise kezdetén elmondta: az anyaszentegyház július 25-én emlékezik Szent Kristófra, az úton lévők védőszentjére.

– Ez alkalomból kérjük a Jóisten segítséget, áldását, gondviselését azokra, akik közlekednek, az elhunytak számára pedig a „hazatérésért” esdeklünk: azért, hogy Mennyei Atyánk szerető karjába érkezzenek meg – fogalmazott a lelkipásztor. – Az imádság az ember legigazabb tette, hiszen tudjuk, hogy nincs minden a mi kezünkben.

Aigner Géza hozzátette, a motoros emlékmű mellett Mária-szobrot állított a helyi közösség „a Jóisten által szépnek, harmonikusnak teremtett környezetben, ahol felé szállnak gondolataink és hálát adhatunk szeretetéért”. Kiemelte: itt elhatározások születhetnek az igaz életre, arra, hogy a jó úton járjunk.

Járfás Ádám papnövendék szentbeszédében a babiloni fogságból visszatért választott nép története kapcsán kiemelte: mindez Isten igéjének erejéről tanúskodik, amely összegyűjt minket.

– Például ha a „magyar Babilonra”, az 50-es, 60-as évekre gondolunk, bár titokban, de az Ige akkor is összehozta az embereket, mint ahogyan ezen a szombaton is – folytatta Járfás Ádám, aki arról is beszélt, fel kell tennünk magunknak a kérdést: a Szentírás milyen helyet foglal el az életünkben, s olykor-olykor meg kell állnunk a mindennapokban, egymásra, valamint Istenre és az ő igéjére figyelve.

A papnövendék figyelmeztetett: gyakran az életünk sikereitől nem halljuk meg az Úr szavát, mert nem tudunk elcsendesedni. Ahhoz, hogy Jézus üzenete eljusson hozzánk, Isten igéjét kell olvasnunk és hallgatnunk, hogy rájöjjünk: mit mond számunkra az Úr – emelte ki Járfás Ádám.

A szabadtéri szentmise zenei szolgálatát a szombathelyi Szent Kereszt-lelkészség közelben táborozó házas közösségének kórusa látta el, a záróénekben azt üzenve mindenkinek: „Emlékezz, emlékezz: te Krisztushoz tartozol”. Ezután Aigner Géza plébános egyenként megáldotta az emlékmű előtt felsorakozott motorosokat és járműveiket.