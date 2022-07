A kiállítás jelmondata: " A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!" Hogy miért választott a fotós ezt az ősi indián közmondást a Zalai-dombság legnagyobb földrajzi egysége, nagy múltú, jellegzetes kultúrájú néprajzi tájának bemutatására? Mert – mint vallja – szeretné felhívni a figyelmet a földünk, világunk szépségeire, olykor csodáira, amit óvni és védeni kell. „Feladatunk megőrizni utódainknak, hogy unokáinknak is nyújtson ugyanolyan élményt, mint amiben mi részesülünk".

A tavalyi fotópályázat győztes képe: az Olga néni Vargaszegen készült

Forrás: Fincza Zsuzsa

Ekler László tavaly Olga néni című képével megnyerte az V. Göcseji Dombérozó fotópályázatát – e felvétel is látható a tárlaton. Az idén a Göcseji szegek világa című kiállításon mutatja be a csodálatos tájegységet, melyet szülőföldjének tart. Joggal. Hiszen szülővárosa és lakóhelye, Zalaegerszeg is göcsejinek vallja magát, s idestova 30 éve, hogy második otthona az aprócska település, a már 1490-től hivatalos okmányokban is említett Vargaszeg (a helyiek szerint Vergaszeg, ahol állítólag a török csapatok is portyáztak, s a basájuk a Gerencsér kút vízével oltotta a szomját).

Ekler László kedvenc madarait, a gyurgyalagokat ábrázoló képeivel

Forrás: Fincza Zsuzsa

Nyíló szívek, Zöld óriásacsa, A sárgacsőrű, Kék virágok, Májusi gyöngyvirág, Pillangónász, A tó titkos élete, Mocsári kockásliliom, Erdei tisztáson, Jégszobrok, Vargaszegi csendélet, Egy apa hagyatéka... a bemutatott képeken megismerhetjük Göcsej flóráját, faunáját, lepkéit, békáit, madarait, legszebb virágait, barátságos tájait, ellesett hétköznapi pillanatait – amelyekre, mint az alkotó lapunknak elárulta, sokszor napokat, heteket, esetleg éveket is várnia kell a fotósnak.

A Tó titkos élete és csodálói

Forrás: Fincza Zsuzsa

– Sokan megkérdezték, mennyi a képeimen a műtermi, a "fotoshop" manipuláció? Még a feltételezés is megalázó! A maga valóságában kívánom bemutatni a velünk élő világot, hogy egy pillanatra megállva gyönyörködni tudjunk egy nyíló virág vagy egy őszi erdő szépségében – hangsúlyozta Ekler László, a természet fotósa, Göcsej krónikása.

Madarak és virágok - A sárgacsőrű és a Nyíló szíve

Forrás: Fincza Zsuzsa

A tárlat a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac épületének első emeleti kiállítótermében várja az érdeklődőket - mint a

napokban kiderült, többen a piaci bevásárlást is összekötik a kiállítás megtekintésével. Érdemes.