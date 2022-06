Szabóné Zakó Krisztina intézményvezető érdeklődésünkre elmondta, hogy vendégeket is hívtak az eseményre: a 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Speciális Általános Iskola diákjait és kísérőiket, akikkel már régóta szoros szakmai kapcsolatban vannak. Illetve a lenti Mesevár Óvoda egyik csoportjának tagjai is megérkeztek a gyereknapra.



Változatos programokkal készültek az intézményben, a résztvevők többféle kézműves és sporttevékenységet is kipróbálhattak: ismerkedhettek például a lengőtekével, de légvár, illetve vicces sor­feladat is várta a gyerekeket. A kihívások teljesítésébe pedig a felnőttek is bekapcsolódtak. A nap során a közös fagyizás sem maradhatott el, majd pedig zenés programmal folytatódott a nap.



A rendezvény keretében a diákok által az idei tanévben elért sporteredményekről is beszámoltak. Szabóné Zakó Krisztina elmondta:



– A sport meghatározó intézményünk életében, minden rendezvényünknek szerves részét képezik a mozgásos programok, hiszen ebben a legjobbak tanulóink. Utóbbit az országos versenyeken elért eredményeink is bizonyítják. A viadalokra Takács Károly testnevelő tanár készítette fel a tanulókat.

A diákolimpia országos döntőjében Budapesten atlé­ti­kában a 7. osztályos Csik Valentin távolugrásban 2., kislabdadobásban 3., 100 méteres síkfutásban pedig 4. lett. Asztaliteniszben Gödöllőn a 7. osztályos Horváth Natália és a 8. osztályos Horváth Eszter Melinda 1. helyen végzett, 5. lett a 8. évfolyamos Berki Attila, a 9. osztályos Horváth Petra pedig 2. helyet szerzett. Mezei futásban 5. lett Orsós Zoltán, míg Csik Valentin 4., Orsós Kristóf pedig 3. helyet szerzett korcsoportjában.