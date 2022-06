A munkálatokat tavaly ősszel kezdték, novemberben elkészült a tetőhéjazat kijavítása, a csatornázás, a külső homlokzatok javítása, a téli hónapok után márciustól az elmúlt hétig elvégezték a belső térben a glettelést, festést, beépítették az új nyílászárókat, a hidegburkolatok a helyükre kerültek, illetve a víz- és villanyszerelés is megtörtént. Ottjártunkkor az új garázskapu beszerelésének előkészületeit végezték a szakemberek.

A fűtött garázs a gépjárművek tárolása mellett esetenként más funkciót is kap majd. Erről is beszélt Németh Csaba helyi plébános, illetve elöljáróban elmondta, hogy a közösségi hely kialakítása már 2008-ban elkezdődött és 2010-re elkészült a ház főként adományokból, összefogással, de nem tudott teljessé válni az építmény, maradtak el munkálatok, miután az anyagi források kimerültek. Tavaly a Magyar falu program egyik kiírására pályázatot nyújtottak be, elnyertek több mint 11 millió forintot a félkész épületrész befejezésére, a teakonyha kiépítésére, vizesblokk bővítésére és a gazdasági épület részbeni megújítására, illetve egyéb munkálatokra. Ezzel teljessé válik az a közösségi tér, melyet egykor megálmodtak.

– Ha a helyi közösségnek készül valami, akkor igyekszem a munkát is helyi szakemberekre bízni, minden feladatra találtunk is megfelelőt – mondta Németh Csaba. – Segítségükkel készül el a közösségi házunk, a határidőket is sikerült tartani. Ezzel a beruházással lett egy olyan közösségi terünk, ahol nagyobb rendezvényeket is tudunk tartani, nagyobb vizesblokk és melegítőkonyha is rendelkezésünkre áll. A garázsnak is szeretnénk közösségi funkciót adni, azzal, hogy ha egy-egy rendezvény idején az időjárás közbeszól, akkor fedett helyiségként, gyerekprogramok helyeként, tánctérként is hasznosítható lesz. Az épületben tervezünk még festést, a beázás megszüntetését pedig saját erőből oldjuk meg. Ezzel várhatóan augusztusra végzünk, és akkor felavatjuk a közösségi helyet – mondta végezetül.