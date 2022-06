Erről a rendezvényt koordináló Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének vezetője, dr. Csikós Andrea Dóra beszélt érdeklődésünkre. Mint felidézte, Vigh László felsőrajki polgármester, országgyűlési képviselő ötletére hét alapító kistermelővel 2012 áprilisában hívták életre „okos legyél, helyit vegyél!” szlogennel a vásárt, amit azóta havonta megtartanak. Ennek jubileumát is ünnepelték szombaton a nemzetközi térségi kiállítás és vásáron, amit kulturális és gasztronómiai seregszemle kísért.

Az ünnepi programon számos közéleti személyiség megjelent, köztük Palkovics László technológiai és ipari miniszter, aki köszöntőjében egyebek mellett szólt arról is, hogy a megyében elkezdett beruházások továbbra is támogatást élveznek. Kitért arra is, hogy Vigh Lászlót felkérte az észak-zalai iparfejlesztés koordinálásra miniszteri biztosként. Mint mondta, Zala jó helyzetben van, ami annak is köszönhető, hogy az emberek szeretnek itt élni, ebben az itt élőket, a kistermelőket támogató felsőrajkihoz hasonló rendezvényeknek is szerepe van. Arról is szólt, hogy a kormány továbbra is támogatja a mikrocégeket azzal, hogy rájuk is vonatkozik a rezsicsökkentés. Kitért arra is, hogy a következő négy évben kiemelt szerepet kap az élelmiszeripar fejlesztése, arányaiban legtöbb pénzt erre fordít majd a kormány.

A település, a térség annyira erős, amennyire a közösségei erősek, ezért kell megbecsülni azokat, akik ilyen mozgósító erővel bíró rendezvényeket hoznak létre. Ezt Nagy Bálint országgyűlési képviselő, építési és beruházási minisztériumi államtitkár fogalmazta meg.

A házigazdák nevében Vigh László köszöntötte a vásár résztvevőit és vendégeit.

A program elmaradhatatlan része volt a közéleti szereplők vetélkedője. Ez alkalommal palacsintát kellett feldobva megforgatni ötször minél hamarabb. Ebben nyolc versenyző közül Besenczi Árpád, a Hevesi színház igazgatója volt a legjobb.

Az idei süteményversenyt a húsos finomságokra hirdették meg, amit a Zalaigricéről nevezett túrós, sonkás. medvehagymás fonott kalács nyert meg, a csatári csülkös csücsök nevű sütemény került a második helyre megelőzve az orbányosfai a húsos virágcsokor tortát. A gasztronómiai élvezeteket széles kínálat szolgálta: az étkekre vágyó érdeklődőket disznótoros húsos káposzta, halászlé, vadpörkölt, sertéspörkölt, lángos, a kürtöskalács, kemencében sült kenyérlángos (langali) hozta nehéz döntési helyzetbe.

A szórakoztatásról pedig kulturális program gondoskodtak.