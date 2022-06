- Az tette szükségessé a beruházást, hogy a régi szertárunk gyakorlatilag elkezdett összedőlni, néhol át lehetett látni a falakon, akkora repedések keletkeztek rajtuk - mondta lapunknak Stenczinger László, tűzoltó főtörzsőrmester, a Szepetneki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka. - Nem volt villamos hálózat, nem volt fűtés, csak egy lyukas lemezkapu. Vlasicsné Fischl Timea polgármester asszonnyal sokat gondolkodtunk azon, mi legyen, újítsuk fel azt, vagy építsünk teljesen újat, mert a kalkulációk szerint gyakorlatilag a régi felújítása is ugyanannyiba került volna, mint egy új megépítése. Végül utóbbi mellett döntöttünk, amihez csak a pénz hiányzott. 2016-ban nyertünk egy pályázaton, abból megvásároltam az automatizált kaput - igaz, még a régi épülethez, de ezzel legalább már megvolt egy fontos elem az új szertárhoz. Majd évről évre pályáztunk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz működési támogatásra, ami mindig 7-800 ezer forintot jelentett, s egyik évben a kazánt vettem meg belőle, másik évben a nyílászárókat, a harmadikban a radiátorokat, a falazathoz szükséges lemezek egy részét, így az OKF-től összesen körülbelül 6 millió forintot tudtunk lehívni és ily módon hasznosítani. Legalább ennyivel segített az önkormányzat is, a harmadik pillért, amire támaszkodhattunk, pedig a rengeteg társadalmi munka jelenti, amit mi, önkéntes tűzoltók tettünk bele.



Fotó: Szakony Attila



Stenczinger László hozzátette: a szertár tehát több év alatt ugyan, de mostanra elkészült. Megvan a használatbavételi engedély is, a bejárathoz pedig már kihelyezték azt a Szent Flórián-szobrot, amit a helyi római katolikus plébánia ajándékozott az önkéntes tűzoltóknak. Az alkotást Szent Flórián napján áldta meg Heiter Róbert Gottfried plébános.



Az önkéntes tűzoltók parancsnoka arról is beszélt: az egyetlen bánatuk, hogy új (vagy legalábbis újabb) szerkocsit az elmúlt években sajnos, nem tudtak vásárolni, pedig nagy szükségük lenne rá. Ötvenhat éves Opel Blitz tűzoltóautójuk ugyanis használhatatlan, már évek óta nem kapnak hozzá alkatrészt, így most ideiglenesen egy Peugeot Partnerrel vonulnak. Nem adják fel: továbbra is igyekeznek pályázati forráshoz jutni és még ha egy használt is, de mindenképpen modernebb szerkocsit vásárolni.