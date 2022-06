Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos adta át az autót Szabó Gábornak, a polgárőr egyesület vezetőjének és annak jelen lévő tagjainak. A politikus elmondta, hogy ma már egy település rendjének, biztonságának fenntartásához elengedhetetlen a jól működő polgárőrség. Lenti helyzete speciális a nagy átmenő forgalom miatt, illetve jelentős az idegenforgalom és számos olyan rendezvényt tartanak, melyek nagyszámú érdeklődőt vonzanak, vagyis van feladatuk a polgárőröknek, ezért szükséges volt az új gépjármű vásárlása. Ezt a faluprogramban segített, melyben ilyen speciális feladatok támogatására is lehetőség van.

Szabó Gábor, a Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület elnöke köszönetet mondott a járműért Vigh Lászlónak az autó beszerzésében nyújtott közreműködésért, valamint a munkájukról is beszélt.

- Nagy segítséget nyújt egyesületünknek az új autó, mert két régebbi járművünk van, régi technikával, ez pedig egy újabb, modern jármű, amire szüksége volt már szervezetünknek, hiszen Lentiben, a városrészekben és a környező településeken dolgozunk, rendezvényeket biztosítunk. Egyre több a feladatunk, de szívesen tesszük mindezt, hetente több eseményen is jelen vagyunk rendezvényeken, Lentiben júliusban a Boney M. együttes nagyszabású koncertjét is mi biztosítjuk. Egyesületünk tagsága jelenleg 53 fő, gyarapodott a létszám, életerős fiatalok is csatlakoztak hozzánk, akik dolgozni akarnak a városért és a megyéért. Évente összesen mintegy 4 ezer óra szolgálatot adunk, ezt ezentúl az új autóval végezzük.

Az átadón jelen volt Horváth László, Lenti polgármestere is, aki kiemelte, hogy mindig öröm, ha gyarapodik a város és a város környéke. A polgárőrök fontos munkát folytatnak a városban és térségben is, őrzik az itt élők biztonságát önálló és a rendőrséggel közös szolgálatban. Hozzátette, hogy Lentiben jó az együttműködés a rendőrség és a polgárőrség között, de eredményes munkájukhoz kellenek technikai feltételek is. Most egy modern járművel gyarapodtak, ami - a megbízható személyi állomány mellett - előmozdítja tevékenységüket.