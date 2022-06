Kék, Restart feliratú matricákkal díszített terepjáró várakozik a sportcsarnok bejáratánál, mellette hangfal és kivetítő. A fesztivál hivatalos dalát hallgatjuk és nézzük, merthogy olyan is van neki: „Ébredj fel, és kezdj el élni egy új világban / Engedd el a tegnapot, és higgy a mában / Indulj el, mert minden perc egy új esély / A holnaptól ne félj, ne félj / Hidd el, sikerül.”

Nem véletlen a helyszínválasztás, a Restart ugyanis idén új helyre települ át, megfelelve a környéken lakóknak tett korábbi ígéretnek, hogy ezt a fesztivált a Dísz tér helyett a sportcsarnok mellé költöztetik. Erről már Balaicz Zoltán polgármester beszélt, felidézve: a cél viszont a kezdetektől változatlan, legyen egy olyan rendezvénye a városnak, amely a sportról szól, s az egészséges életmódot állítja fókuszba, hozzájárulva ahhoz, hogy Zalaegerszeg a sport egyik vidéki fellegvára legyen. A városvezető kiemelte: a programot hamar megszerette közönség, s odáig fejlődött a 2017-ben el­startolt rendezvény, hogy 2019-ben már 17 országból érkeztek résztvevők. Aztán jött a pandémia, és két év kényszerű szünet következett, ám a szervezők most a korábbinál is nagyobb lendülettel újraindítanak, és ismét országos, nemzetközi kitekintésű sportfesztivált hoznak Zalaegerszegre.

A program részleteiről a két fő szervező, Horváth Szilárd és Szabó Zoltán számolt be a sajtótájékoztatón. Elhangzott: a fesztivál részeként ismét megrendezik a Restart funkcionális fitnesz nemzeti bajnokságot, amely világbajnoki kvalifikációs verseny is egyben, így csak profi sportolók indulhatnak rajta, vasárnap azonban meghívásos alapon amatőrök is megméretik magukat. Szombaton megtartják a nemzetközi Boxart Ökölvívó Kupát, a küzdősportgála vasárnap harcművészeti bemutatókkal, edzésekkel folytatódik, és lesz Restart Edelmann Basketball Weekend is, amelyen 3+1 fős csapatok indulnak. A nagy sikerű spártai akadályversenyre idén már nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is nevezhetnek, a „fitt­színpadon” pedig a város edzői, edzőtermei és tánc­csoportjai mutatkoznak be, vasárnap a sztárvendég Katus Attila lesz. Indítanak vezetett gyalogos és kerékpáros túrát (előbbit szombaton este önismereti jelleggel is, utóbbihoz pedig akár biciklit is biztosítanak). Vasárnap megrendezik a futók körében rendkívül népszerű városi félmaratonit és váltóversenyt, az útvonal Zalaegerszeg kerékpárútjain halad majd, így nem jár lezárásokkal. S Korlátok nélkül címmel fogyatékkal élőknek is szerveznek programokat, ezek fontos célja az érzékenyítés. Ennek jegyében országos handbike-versenyt tartanak, amelyen Szekeres Pál olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok tőr- és kardvívó is részt vesz. Lesz továbbá kerekesszékes vívás és kosárlabda, integrált rolling fitnesz és kerekesszékes boccia. Horváth Szilárd a bevezetőben már említett „csodák” közt szólt arról, hogy a rendezvény sokak életét megváltoztatta. Volt, aki amatőrként itt kóstolt bele még 2017-ben a crossfitversenyek világába, s ma már edzőként és versenyzőként egyaránt jegyzik. De amire a legbüszkébbek, hogy a zalaegerszegi kerekesszékes vívás bölcsője is a Restart fesztivál.