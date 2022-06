A település honlapjának beszámolója szerint a munkálatok során a korábbi útfelületből több, mint 100 köbméter anyagot termeltek ki, majd az út két oldalára 295 méter hosszúságban kerti szegélyt építettek be. A kőágyazatra végül 25 köbméter aszfaltot terítettek le és hengereztek be. A beruházás keretében egy rámpa kiépítésével megtörtént a ravatalozó épületének akadálymentesítése, illetve létesítettek egy mozgáskorlátozott- parkolóhelyet is. A fejlesztések mellett fontos fejlemény a söjtöri sírkertekkel kapcsolatban, hogy júliusban várhatóan hatályba lép az önkormányzat új temetői rendelete. Ez szigorúbban szabályozza majd a temetők működését: elsősorban az ezekben folytatott vállalkozói tevékenységet, a hulladékelhelyezést és a síremlékeket érintően. A részletekről minden háztartás tájékoztatást kap, illetve a szabályokat kifüggesztik a helyszíneken is.