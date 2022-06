A gyűjtés és az adományozás a Pannon Egyetem jogelődjébe járó hallgatók felajánlásából nőtt ki, a jótékony futás bevételét a daganatos betegeket gyógyító osztálynak ajánló diákok adták az ötletet, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság zalai szervezete a maga kapcsolatrendszerével csatlakozzon a nemes gesztushoz.



Minderről a tegnapi kórházi rendezvényen dr. Csanádi Ágnes, az egyetem zalai karának egyetemi docense, a gyűjtés vezetője számolt be. Elmondta, eddig már 14 millió forintot bocsátottak e módon az osztály rendelkezésére, az elmúlt időszakban pedig 19 vállalat, 4 magánszemély és a diákok 7,5 milliót adományoztak, amit a kórház mellett működő Ispita Alapítvány egészített ki. Így vásárolhatták meg azt a készüléket, amely az onkológiai kezelések alatt és utána 30, 60, 90 percig két-két beteg számára teszi lehetővé a mellékhatások mérséklését.



Dr. Máhr Károly osztályvezető főorvos mutatta be, hogy az úgynevezett hűtő­sapkák alkalmazása révén 4 fokra hűthető a fejbőr, ennek nyomán az erek beszűkülése miatt kevesebb kemoterápiás anyag jut a hajhagymákhoz. Elkerülhető, illetve a tapasztalatok alapján 60-65 százalékban enyhíthető a hajhullás. Ezzel a mellékhatással leginkább az emlőrákban szenvedőknek kell számolniuk. Az osztályvezető főorvos arról is tájékoztatta az adományozási ceremónia résztvevőit, hogy a járványidőszak alatt sem csökkent az onkológiai betegek száma, 2021-ben 6100 esetet tart számon a fekvő- és járóbeteg-ellátásuk, az ambuláns kezeléseken pedig 17 ezer látogatót regisztráltak. A nagy számok mögött mindössze hat onkológus orvos áll.



Az új eszköz bemutatásakor Rigó Csaba (a Gazdasági Versenyhivatal elnöke), az adományozás fővédnöke, Vigh László országgyűlési képviselő, Kovács Dezső, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Lupkovics Géza, a kórház orvos-igazgatója, Orosz Ferencné, a zalaegerszegi önkormányzat képviselője hangsúlyozta, az emberek egészségénél nincsen fontosabb. Az eszköz átadásáról szóló táblát a legnagyobb összeget adományozók képviseletében Kámán János (Pylon Kft.), Adrovicz István (Forest Hungary Kft.) adta át az osztályvezető főorvosnak.