Ezért a Magyar Tűzoltó Szövetség, a Füstmentes.hu és a MABISZ országos kampányt indított, és 700 füstjelzőt biztosít a családok számára. A Zalába, Vasba, valamint Veszprém és Fejér megyébe szánt 20-20 berendezést Hévízen adták át az önkéntes tűzoltóságok vezetőinek.

A hazai statisztikák alapján a lakástüzeknél a legnagyobb veszélyt a szén-monoxid és a füst jelenti, s utóbbi ellen az érzékelő teljes védelmet biztosít, hiszen nagyon rövid időn belül jelez, esélyt adva arra, hogy a bent tartózkodók elhagyják a lakást.

A füstjelzők működését, használatát Heizler György mutatta be, mellette Hajdu Márton Fotó: A szerző

– A készülék viszonylag egyszerű elven működik: érzékeli a füstöt, amely a legfontosabb halálok – magyarázta Heizler György, a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, aki bemutatta a berendezést kollégáinak. – Az emberek 90 százaléka nem a melegtől vagy a lángtól, hanem a füsttől hal meg. Ez az érzékelő jelzi a hőmérséklet emelkedését is, és olyan hangerővel riaszt, hogy arra biztosan felébredünk.

Az együttműködő szervezetek összefogva próbálnak hasznos információkat – és persze eszközöket is – átadni, amelyek segítségével megelőzhetők a tűzesetek, vagy ha már kialakultak, akkor csökkenthetők a károk.

– A Füstmentes.hu pont azzal a céllal indult, hogy megismertessük azokat a technológiákat, amelyekkel a füst és az égés kiküszöbölhető, s ezáltal csökkenthetők a környezeti kockázatok, vagy azok az ártalmak, amelyek például egy dohányost érintenek – szögezte le Hajdu Márton szóvivő.

A hévízi önkéntes tűzoltók visznek majd készüléket például a városban működő szobakiadókhoz, társasházi lakásokba és természetesen magánházakba is, s az érzékelőkből jut a környékbeli településekre is.

– A szobakiadós vonalon, ahol jellemzően nincsenek ilyen berendezések, már a fűtési szezon kezdetéig is lesznek tapasztalatok – szögezte le Strázsai Zoltán, a Hévízi Önkéntes Tűzoltóság és a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke. – Nagyon fontos a tűzmegelőzés szempontjából a jelzőeszközök használata, amelyek között vannak már kombinált készülékek is. Ezek promotálása is célunk: az, hogy egyre nagyobb számban legyenek füst-, tűzjelzők, illetve szénmonoxid- és széndioxid-érzékelők a lakásokban.

A figyelemfelhívó és egyben a biztonságot erősítő országos kampány május végén indult és egy éven át tart. Az adatokat később összesítik és értékelik, mert a szakemberek szeretnék csökkenteni a lakástüzek áldozatainak és sérültjeinek számát.

Tavaly 86-an vesztették életüket, és további 580-an szenvedtek egészségkárosodást lakástűzben Magyarországon, a kampány célja, hogy ezek a számok csökkenjenek.