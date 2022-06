Belsősárdon vasárnap a délelőtti szentmisével kezdődött a falunap, majd kora délután hat csapat részvételével indult a főzőverseny, melyen a nevezők különféle bográcsételeket főztek és az eredményhirdetésnél mindannyian elismerésben részesültek, ajándékot kaptak. A kulturális műsor előtt Vida József polgármester köszöntötte először a nagy számú közönséget. Szólt arról, hogy a pandémia hogyan nehezítette a mindennapokat és a rendezvények is elmaradtak, a falunapot is két év kihagyás után rendezték meg újra, most pedig az ukrajnai háború, illetve annak hatásai nehezítik életünket, de a problémák mellett a szórakozásra is kell időt szakítani. A falunap fellépőit igyekeztek úgy kiválasztani, hogy minden korosztály tagjai megtalálják a nekik tetszőt.

A település vezetője után Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos is köszöntötte a falunapra összegyűlteket. Kiemelte, hogy a falvak fejlesztése nem áll meg, a Magyar falu programnak és vidékfejlesztést szolgáló más forrásoknak köszönhetően szépen fejlődnek a települések, ez Belsősárdon is látható, a további terveiket is igyekeznek támogatni.

Végül a falunap díszvendége, Dömény Sándor vezérőrnagy szólt a közönséghez.

A beszédek után a szórakozásé volt a főszerep, Toplak Tamara verset szavalt, majd Horváth Andreas, majd Sissi, a Sláger Tv sztárja énekeltek mulatós dalokat, őket a Fáraó zenekar követte a fiatalok örömére, majd az esti bálban Toplak Tamás és Erzsó vette át a stafétát tőlük.

Kerkabarabáson is vasárnap tartották a falunapot. Fellépett a Két Zsivány, a Trilla Kamarakórus, Sihell Ferri és Henna, illetve külön készültek a gyerekeknek is programokkal. Emellett a kultúrházban megnyílt a Múlt-kor - történetek fotókon emléktárlat második része, mely az elmúlt időszakban történet helyi eseményeket mutatja be, továbbá láthatók Sohár László pirográf képei is július 8-ig.

Szombaton Nován is falunapot tartottak a Léránt Lajos Sportcentrumban. Délelőtt kezdődött a program főzőversennyel, délután Tajtiboy, a Két Zsivány, a Kelta Álom r Sztepp Táncegyüttes, a Sógorok együttes, este pedig a Zaporozsec zenekar lépett színpadra. A nap víz- és fényshow-val, majd bállal zárult.