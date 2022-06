A riasztások száma ennél jóval magasabb, de ez egyben azt is jelzi, hogy egyre több otthonban van szén-monoxid-érzékelő készülék, melynek használatát továbbra is erősen ajánlja a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Sokan csodálkozva fogadják, hogy a mérgező gáz a nyári melegben is potenciális veszélyt jelent. Pedig a jelenség nem köthető csak a téli fűtési szezonhoz, hiszen ilyenkor is működtetünk otthonainkban nyílt égésterű berendezéseket, például fürdőszobai vízmelegítőt. A nagy melegben a kémények belső hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig néhol nem engedi kiáramolni az égésterméket. Az úgynevezett „légdugó” jelenség miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid jöhet létre.

Ezért fontos a szén-monoxid- érzékelő ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel melegítik a vizet. A szén-monoxid a lakás légterébe a kéményen keresztül vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelően működő kéményből az égéstermék visszaáramlik a lakásba, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből akár közvetlenül is juthat a lakótérbe. A nyílt égésterű és kéménybe nem kötött, valamint a nyílt égésterű és kéménybe kötött gázkészülékek működésük során a helyiség levegőjét használják. A szén-monoxid kialakulását minden olyan épületgépészeti megoldás elősegítheti, amely megváltoztatja az otthonunkban a levegő áramlását. Ilyen a páraelszívó vagy a mobilklíma. A megelőzés érdekében az új ablakokba szereltessünk légbevezetőt, nem elegendő, ha néha kiszellőztetünk. A legbiztosabb megoldást az állandó és automatikus légbevezetés jelenti.

A nyílt lánggal működő vízmelegítőt évente egyszer ellenőriztessük szakemberrel. Átalakításnál ne szüntessük meg a fürdőszobai szellőzőnyílásokat. Éppen ezért erősen ajánlott egy szén-monoxid-érzékelő beszerzése. Az eszköz hangos jelzéssel hívja fel a figyelmet a bajra akkor, amikor nem késő cselekedni, ablakot nyitni, elhagyni a lakást és közben tárcsázni a 112-es segélyhívót. A bevizsgált, jó minőségű szén-monoxid-érzékelők listája a katasztrófavédelem honlapján található. A kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést.